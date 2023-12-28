Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рождественское молоко. Вместо молотых пряностей можно использовать все в цельном виде, а перед подачей процедить напиток. Молоко выбирайте жирностью не ниже 2,5%, а количество сахара регулируйте по вкусу. Такой праздничный напиток обязательно понравится и детям, и взрослым!
Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Молочные
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 300 Миллилитров
- Сахар тростниковый 2 Чайных ложки
- Корица молотая 1/3 Чайных ложки
- Кардамон 1/4 Чайных ложки (порошок)
- Гвоздика 1/4 Чайных ложки (молотая)
- Ванильный сахар 1/2 Чайных ложки
- Цедра апельсина 1/2 Чайных ложки
- Сироп "Амаретто" 10 Миллилитров
- Сливки из балона По вкусу (для украшения)
- Посыпка для украшения По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
76 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рождественское молоко»
Подготовьте все ингредиенты.
Молоко перелейте в сотейник и доведите почти до кипения на среднем огне.
Добавьте все пряности и тростниковый сахар. Перемешайте до растворения сахара.
Влейте сироп "Амаретто" и прогрейте молоко 1 минуту до раскрытия аромата.
Перелейте молоко в стакан, сверху выложите взбитые сливки и посыпьте их шоколадной крошкой и корицей. Рождественское молоко готово!