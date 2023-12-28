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Рождественское молоко

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Рождественское молоко

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рождественское молоко. Вместо молотых пряностей можно использовать все в цельном виде, а перед подачей процедить напиток. Молоко выбирайте жирностью не ниже 2,5%, а количество сахара регулируйте по вкусу. Такой праздничный напиток обязательно понравится и детям, и взрослым!
Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Молочные

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 300 Миллилитров
  • Сахар тростниковый 2 Чайных ложки
  • Корица молотая 1/3 Чайных ложки
  • Кардамон 1/4 Чайных ложки (порошок)
  • Гвоздика 1/4 Чайных ложки (молотая)
  • Ванильный сахар 1/2 Чайных ложки
  • Цедра апельсина 1/2 Чайных ложки
  • Сироп "Амаретто" 10 Миллилитров
  • Сливки из балона По вкусу (для украшения)
  • Посыпка для украшения По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

76 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рождественское молоко»

Рождественское молоко

Подготовьте все ингредиенты.

Рождественское молоко

Молоко перелейте в сотейник и доведите почти до кипения на среднем огне.

Рождественское молоко

Добавьте все пряности и тростниковый сахар. Перемешайте до растворения сахара.

Рождественское молоко

Влейте сироп "Амаретто" и прогрейте молоко 1 минуту до раскрытия аромата.

Рождественское молоко

Перелейте молоко в стакан, сверху выложите взбитые сливки и посыпьте их шоколадной крошкой и корицей. Рождественское молоко готово!

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