Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить рождественское молоко. Вместо молотых пряностей можно использовать все в цельном виде, а перед подачей процедить напиток. Молоко выбирайте жирностью не ниже 2,5%, а количество сахара регулируйте по вкусу. Такой праздничный напиток обязательно понравится и детям, и взрослым!

Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Молочные

Состав / Ингредиенты:

Молоко 300 Миллилитров

Сахар тростниковый 2 Чайных ложки

Корица молотая 1/3 Чайных ложки

Кардамон 1/4 Чайных ложки (порошок)

Гвоздика 1/4 Чайных ложки (молотая)

Ванильный сахар 1/2 Чайных ложки

Цедра апельсина 1/2 Чайных ложки

Сироп "Амаретто" 10 Миллилитров

Сливки из балона По вкусу (для украшения)

Посыпка для украшения По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

76 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рождественское молоко»

Подготовьте все ингредиенты.

Молоко перелейте в сотейник и доведите почти до кипения на среднем огне.

Добавьте все пряности и тростниковый сахар. Перемешайте до растворения сахара.

Влейте сироп "Амаретто" и прогрейте молоко 1 минуту до раскрытия аромата.

Перелейте молоко в стакан, сверху выложите взбитые сливки и посыпьте их шоколадной крошкой и корицей. Рождественское молоко готово!