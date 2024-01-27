Роллы с самой вкусной шапочкой: пошаговый рецепт изумительного блюда (видео)

Для того, чтобы роллы получились вкусными, необходимо придерживаться пропорций продуктов и брать только качественные ингредиенты.
Для тех, кто любит роллы в любом виде, предлагаем попробовать приготовить оригинальное блюдо по рецепту кулинарного блогера Кристины, которая детально рассказала, как их сделать так, чтобы насладиться их вкусом самим и порадовать гостей.
Запеченные роллы с самой вкусной шапочкой
Ингредиенты:
- рис – 250 гр;
- вода – 275 гр;
- нори – 2 шт;
- творожный сыр – 140 гр;
- огурцы – 2 шт;
- семга – 120 гр;
- кунжут.
Для шапочки:
- сыр гауда – 100 гр;
- креветки вареные – 100 гр;
- майонез – 100 гр;
- сушеный чеснок – щепотка.
Способ приготовления:
Рис промыть два или даже три раза, после чего отправить его в кастрюлю с толстым дном, залить водой, накрыть крышкой и поставить на сильный огонь. Как только вода закипит, уменьшить огонь до минимума и варить 12 минут. Крышку ни в коем случае не открывать. По истечении этого времени огонь выключить, рис перемешать и оставить его, накрыв полотенцем, еще на 15 минут.
Заправить рисовым уксусом, перемешать и дать остыть.
Далее на половинку нори распределить 120 гр риса, чтобы сверху оставался сантиметровый отступ, а снизу рис выступал на сантиметр-полтора. Выложить начинку, аккуратно закрутить ролл, соединяя нижний край риса, затем прокрутить ролл до конца. Подбить края с двух сторон. Посыпать кунжутом (по желанию).
Следующий этап – приготовление шапочки. Сыр, измельченные креветки и майонез перемешать.
Рол нарезать на восемь частей. Выложить на противень. Сформировать шапочки с помощью ложки. Отправить роллы в предварительно разогретую до максимума духовку на пять минут, поставив роллы на самый верхний уровень.
Приготовленные по такому рецепту роллы получаются очень вкусными.
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