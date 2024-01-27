Как этого не допустить: почему борщ теряет цвет

Трудно представить себе воскресный обед без красного наваристого борща. Однако иногда может случиться крушение и блюдо потеряет свой цвет.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Красный борщ, на первый взгляд, достаточно сложен в приготовлении. Он может получиться невкусным, кислым или слишком светлым. Почему борщ теряет цвет при варке? Причин может быть несколько. Вот простые советы, как сохранить цвет этой гордости украинской кухни.

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Почему борщ изменил свой цвет

Мало кто знает, почему борщ теряет цвет при варке. Для приготовления борща обязательным ингредиентом является свекла. Именно этот овощ придает блюду такой красивый цвет. К несчастью, это химическое соединение достаточно нестабильно и на него влияют различные факторы., среди которых температура. Бетаин быстро разлагается, если борщ будет кипеть.