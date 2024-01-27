Как этого не допустить: почему борщ теряет цвет

Невероятное блюдо / Фото unsplash
Если варить блюдо слишком долго или довести его до кипения, красный цвет побледнеет. Готовить его нужно, так же как и бульон, то есть поставить конфорку на очень маленькую мощность, чтобы борщ варился медленно и только «моргал». За это время все его ингредиенты отдадут лучшему блюду.
Как сделать, чтобы борщ имел хороший цвет
В приготовлении борща немаловажную роль играют специи. Не забудьте о соли, перец, майоран, зерна душистого перца и лавровый лист. Это придаст супу сладкий, но слегка острый вкус. Лучше всего варить овощи до мягкости. Можно пассеровать все овощи вместе, как этого требует классический рецепт, но в конце варки добавить в кастрюлю немного сырого свекловичного сока.
Кислота (лимонная или уксус) помогает сохранить цвет свеклы. В самом конце можно добавить 4 столовых ложки лимонного сока или немного винного уксуса. Такая небольшая кислинка важна не только своим цветом., но и вкусом.
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