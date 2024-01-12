Вкусный торт за 15 минут. Ленивый медовик без раскатки коржей: рецепт для тех, кто не любит заморачиваться

Медовик — это торт, который сохраняет лидерские позиции в топах лучших кондитерских изделий более 100 лет! Этот торт долгое время считался королевским десертом. Хотя, изначально, его вовсе могло не существовать.

Дело в том, что императрица, для которой создавался Медовик, не любила мед. По этой причине придворные кондитеры никогда не готовили медовых десертов.

О данном предпочтении императрицы забыли сказать новому французскому кондитеру. Он приготовил торт на основе меда. На удивление, императрице торт понравился настолько, что стал одним из ключевых блюд придворного стола.

Расскажем, как приготовить домашний Медовик.

Ингредиенты для коржей:

яйца — 4 шт.;

сахар — 200 г;

мед — 100 г;

сливочное масло — 100 г;

сода — 1 ч.л.;

соль — щепотка;

мука — 300 г.

Ингредиенты для крема:

сливки 30% — 300 мл;

сгущенное молоко — 100 мл.

Приготовление Медовика:

В сотейнике растапливаем мед, смешиваем с содой. Варим мед до тех пор, пока он не приобретет карамельный цвет.

Выкладываем к меду сливочное масло, растапливаем и перемешиваем. В отдельной таре взбиваем яйца с сахаром и солью, добавляем туда медовую смесь.

Высыпаем в медовую массу муку, замешиваем лопаткой тесто. Застилаем пергаментом противень. Делим тесто на две равные части, каждую часть выливаем на противень и распределяем равномерно.

Выпекаем пару коржей при 180 градусах 5-6 минут. Для приготовления крема взбиваем миксером сливки со сгущенным молоком до состояния крема.

Удаляем у коржей неровные края и делим надвое. Каждый корж смазываем кремом, собираем торт.

Смазываем бока и верхушку медовика кремом.

Остатки коржей измельчаем в блендере и посыпаем верхушку и бока.

Оставляем торт минимум на пару часов в холодильнике.

Получается простой торт Медовик. Рецепт коржей также можно совмещать с рецептом сметанного крема.