Рубероїд: простий гайд для новачків

Рубероїд — один з найпопулярніших і доступних матеріалів для гідроізоляції дахів і фундаментів. Він простий у використанні, стійкий до вологи, довговічний і підходить для більшості кліматичних умов. Тут, у каталозі бази будівельних матеріалів Фенікс центр представлено широкий асортимент рубероїду з доставкою по Львову та області. Давайте розглянемо, на що варто звернути увагу при покупці та укладанні рубероїду.

Що таке рубероїд та його особливості

Рубероїд — це гнучкий і вологостійкий матеріал на основі будівельного картону, просоченого бітумом і покритого захисним шаром. Він створює надійний водонепроникний бар’єр і має порівняно низьку вартість. Сучасні варіанти рубероїду пропонують удосконалені властивості, такі як посилена стійкість до ультрафіолету та механічних пошкоджень. Також існує більш сучасна версія — єврорубероїд, який має підвищену міцність і довговічність.

Види рубероїду за функціональним призначенням

Існує декілька типів рубероїду, кожен з яких призначений для різних задач:

Підкладковий рубероїд: використовується для створення нижнього шару гідроізоляції та забезпечує додатковий захист.

використовується для створення нижнього шару гідроізоляції та забезпечує додатковий захист. Покрівельний рубероїд: відрізняється підвищеною міцністю і служить фінішним шаром покриття, захищаючи від опадів і впливу сонячних променів.

відрізняється підвищеною міцністю і служить фінішним шаром покриття, захищаючи від опадів і впливу сонячних променів. Гідроізоляційний рубероїд: підходить для гідроізоляції фундаментів, цоколів, підвалів та інших частин будівлі, що знаходяться під землею.

При виборі типу рубероїду важливо враховувати особливості застосування. Наприклад, для даху гаража може вистачити підкладкового рубероїду, тоді як для житлового будинку краще використовувати покрівельний варіант.

Основні параметри вибору рубероїду

При покупці рубероїду для покрівлі або інших потреб необхідно звернути увагу на такі параметри:

Товщина і щільність

Ці показники безпосередньо впливають на довговічність і зносостійкість покриття. Для покрівельного рубероїду стандартна товщина — від 3,5 мм і вище, як, наприклад, у Ореол-1 ХКП 3,5. Підкладковий рубероїд може бути тоншим — від 2,0 мм, як у Ореол-1 ХПП 2,0.

Основа

Основа рубероїду визначає його міцнісні характеристики. Найбільш популярні види основи:

Картон: класична основа, яка підходить для менш вимогливих умов.

класична основа, яка підходить для менш вимогливих умов. Склотканина: більш міцний матеріал, не схильний до гниття і корозії.

більш міцний матеріал, не схильний до гниття і корозії. Поліестер: сучасна і довговічна основа з високою еластичністю та стійкістю до пошкоджень.

Верхній захисний шар

Цей шар захищає від зовнішніх впливів і впливає на термін служби матеріалу. На ринку представлені наступні види захисного шару:

Посипка великої або дрібної фракції: захищає від ультрафіолету і запобігає ковзанню.

захищає від ультрафіолету і запобігає ковзанню. Плівка: полегшує процес укладання і запобігає злипанню матеріалу при зберіганні.

Наприклад, у моделі Ореол-1 Бітумакс ЕКП 4,0 застосовується крупнозерниста посипка, яка підвищує стійкість до механічних пошкоджень і збільшує термін експлуатації.

Поради з монтажу рубероїду: крок за кроком

Правильне укладання рубероїду — ключ до якісної гідроізоляції. Дотримання основних рекомендацій допоможе продовжити термін служби покриття і уникнути поширених помилок.

Підготовка поверхні

Перед укладанням рубероїду поверхню необхідно ретельно очистити від бруду, пилу і старих матеріалів. Основа повинна бути сухою і гладкою. Важливо, щоб поверхня мала невеликий нахил, що допоможе стоку води.

Вибір способу укладання

Рубероїд можна укладати різними способами, залежно від типу матеріалу і особливостей поверхні:

Механічний спосіб: рулон розкочується по поверхні і закріплюється за допомогою цвяхів або саморізів. Цей спосіб підходить для дерев’яних і бетонних основ.

рулон розкочується по поверхні і закріплюється за допомогою цвяхів або саморізів. Цей спосіб підходить для дерев’яних і бетонних основ. Приклеювання бітумною мастикою: рулон приклеюється спеціальною мастикою. Такий спосіб забезпечує хорошу адгезію і підвищує водонепроникність.

рулон приклеюється спеціальною мастикою. Такий спосіб забезпечує хорошу адгезію і підвищує водонепроникність. Наплавлення за допомогою газового пальника: найбільш поширений метод укладання єврорубероїду. Нагрівання дозволяє бітуму розплавитися і міцно зчепитися з поверхнею. Спосіб вимагає певних навичок і дотримання техніки безпеки.

Укладання шарів рубероїду

Рубероїд укладається в кілька шарів, що забезпечує додатковий захист від вологи. Для підкладкового шару зазвичай використовують матеріал меншої товщини, наприклад, Ореол-1 ХПП 2,0, а для фінішного — більш щільні і міцні покриття, такі як Стеклоізол ХКП 3,5.

Кожен шар слід укладати з невеликим нахлестом (близько 10-15 см), щоб уникнути протікань. Рубероїд при наплавленні необхідно прокатувати валиком, щоб усунути можливі повітряні бульбашки і забезпечити щільне прилягання.

Завершальні роботи

Після укладання всіх шарів рубероїду слід провести огляд і переконатися у відсутності дефектів або погано прилеглих ділянок. Готове покриття повинно бути рівним, з рівномірною посипкою і без здуттів.

Переваги єврорубероїду

Єврорубероїд — це вдосконалений варіант класичного рубероїду, який відрізняється підвищеною міцністю, еластичністю і терміном служби. Давайте розглянемо ключові переваги цього матеріалу:

Підвищена стійкість до зовнішніх впливів: єврорубероїд витримує сильні перепади температур і має високу стійкість до ультрафіолетового випромінювання.

єврорубероїд витримує сильні перепади температур і має високу стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Довговічність: термін служби єврорубероїду може досягати 20-25 років, тоді як стандартний рубероїд служить близько 10 років.

термін служби єврорубероїду може досягати 20-25 років, тоді як стандартний рубероїд служить близько 10 років. Зручність монтажу: завдяки можливості наплавлення єврорубероїд легко укладається на підготовлену поверхню без використання додаткових кріплень.

Наприклад, Ореол-1 Бітумакс ЕПП 2,5 — це універсальний єврорубероїд, який підходить як для підкладкового, так і для фінішного шару.

Рубероїд: бюджетне рішення для вашого даху

Рубероїд залишається одним із найбільш доступних і надійних матеріалів для гідроізоляції. Завдяки простоті монтажу і можливості самостійного укладання, він чудово підходить для облаштування покрівлі, фундаменту та інших конструкцій. Обираючи якісний рубероїд, як представлені на сайті моделі Ореол-1 ХКП 3,5 або Стеклоізол ХКП 3,5, ви отримуєте надійний захист вашого будинку за доступною ціною.