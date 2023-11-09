Готовлю вместо сырников на завтрак. В 2 раза вкуснее обычных сырников

Творожники — это разновидность сырников, про которые многие забыли. Кажется, что сырники и творожники — это одно и то же. Однако, со временем разница между сырниками и творожниками стала более заметной.

Дело в том, что сырники готовятся с минимальным количеством муки, чаще используется манная крупа. В случае с творожниками мука играет не последнюю роль в приготовлении. Оба блюда предназначены для завтрака и в обоих обязателен творог в качестве основного продукта.

Сделаем дома творожники по классическому рецепту.

Ингредиенты для творожников:

творог — 200 г;

яйцо — шт.;

сливочное масло — 50 г;

сметана — 2 ст.л.;

сахар;

мука — 200 мл;

ванильный сахар — ч.л.;

разрыхлитель — ч.л.;

яблоко — шт.

Приготовление творожников:

Разбиваем яйцо в миску, высыпаем сахар по вкусу и перемешиваем компоненты до растворения сахарного песка. Добавляем творог, сметану и муку.

Растапливаем сливочное масло, добавляем в смесь. Высыпаем туда же ванильный сахар и разрыхлитель, тщательно перемешиваем компоненты.

Очищаем яблоко от шкурки и семенной коробочки, нарезаем небольшими кусочками. Выкладываем в творожную смесь яблочные кусочки, смешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем небольшие котлетки из творога на среднем огне.

Обжариваем творожники до золотистой корочки с обеих сторон.

Получается быстрый завтрак из творога.

Вместо яблока в качестве начинки можно использовать бананы, грушу и сухофрукты.