Готовлю вместо сырников на завтрак. В 2 раза вкуснее обычных сырников

Творожники — это разновидность сырников, про которые многие забыли. Кажется, что сырники и творожники — это одно и то же. Однако, со временем разница между сырниками и творожниками стала более заметной.
Дело в том, что сырники готовятся с минимальным количеством муки, чаще используется манная крупа. В случае с творожниками мука играет не последнюю роль в приготовлении. Оба блюда предназначены для завтрака и в обоих обязателен творог в качестве основного продукта.
Сделаем дома творожники по классическому рецепту.
Ингредиенты для творожников:
- творог — 200 г;
- яйцо — шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- сметана — 2 ст.л.;
- сахар;
- мука — 200 мл;
- ванильный сахар — ч.л.;
- разрыхлитель — ч.л.;
- яблоко — шт.
Приготовление творожников:
Разбиваем яйцо в миску, высыпаем сахар по вкусу и перемешиваем компоненты до растворения сахарного песка. Добавляем творог, сметану и муку.
Растапливаем сливочное масло, добавляем в смесь. Высыпаем туда же ванильный сахар и разрыхлитель, тщательно перемешиваем компоненты.
Очищаем яблоко от шкурки и семенной коробочки, нарезаем небольшими кусочками. Выкладываем в творожную смесь яблочные кусочки, смешиваем.
В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем небольшие котлетки из творога на среднем огне.
Обжариваем творожники до золотистой корочки с обеих сторон.
Получается быстрый завтрак из творога.
Вместо яблока в качестве начинки можно использовать бананы, грушу и сухофрукты.