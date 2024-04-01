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Свиная вырезка

На чтение: 12 минут
Свиная вырезка

Свиная вырезка – это очень вкусная и сочная часть мяса, которая также отличается своей универсальностью. Именно из вырезки можно приготовить большое разнообразие домашних и праздничных блюд. Используйте нашу кулинарную подборку из десяти аппетитных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Вкусная свиная вырезка в фольге в духовке

Вкусная свиная вырезка в фольге в духовке – это очень вкусное и интересное угощение для всей семьи. Готовый продукт порадует вас сочностью, мягкостью и привлекательным внешним видом. Можно подавать к обеду, праздничному ужину, дополнив горячими гарнирами или холодными угощениями.

Свиная вырезка

Ингредиенты –+10 порц.

  • Свиная вырезка 2 кг
  • Чеснок 2 шт.
  • Соль 1 ч.л.
  • Куркума 1 ч.л.
  • Перец чёрный молотый 1 ч.л.

Шаги 260 мин.

  1. Свиная вырезка

    Как приготовить свиную вырезку в домашних условиях? Достаем необходимый кусок свиной вырезки и промываем его под водой. Срезаем пленку и кусочки жира, убираем излишки влаги.

  2. Свиная вырезка

    Также подготовим чеснок и остальные специи. Мы используем молотую куркуму и черный перец. Вы также можете добавить свои любимые приправы.

  3. Свиная вырезка

    Выкладываем свинину в глубокую вместительную миску и хорошенько натираем солью, перцем и куркумой. Хорошенько специи втираем в мясо руками. Делаем это со всех сторон.

  4. Свиная вырезка

    Также вырезку натираем кусочками ароматного чеснока. Оставляем мариноваться при комнатной температуре на два часа. Заготовку обязательно затягиваем пищевой пленкой, чтобы поверхность вырезки не обветрилась и не затвердела.

  5. Свиная вырезка

    Спустя указанное время наш кусок мяса хорошо замаринуется в специях и напитается ярким ароматом чеснока, то есть будет полностью готов к запеканию.

  6. Свиная вырезка

    Хорошенько упаковываем наше мясо в несколько слоев фольги. Заворачиваем, чтобы не было просветов.

  7. Свиная вырезка

    Отправляем угощение в разогретую до 160° духовку на 2 часа.

  8. Свиная вырезка

    Вкусная свиная вырезка в фольге в духовке готова. Угощайтесь!

Быстрые и вкусные медальоны из свиной вырезки

Быстрые и вкусные медальоны из свиной вырезки – это оригинальное кулинарное решение для вашего домашнего или праздничного стола. Никто не сможет устоять перед вкусным и сочным блюдом с привлекательной ресторанной подачей. Подавайте с овощами-гриль и другими гарнирами.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Вырезка свиная – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Коньяк – 30 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Свиную вырезку разделываем на куски толщиной в три сантиметра. Получаем аккуратные медальоны. Мясо режем обязательно против волокон, иначе оно не сохранит свою привлекательную форму в процессе обжарки.

    Свиная вырезка

  2. Медальоны слегка разминаем руками, чтобы придать им более аппетитную форму и посыпаем солью и перцем с обеих сторон. Обжариваем с каждой стороны ровно по три минуты на большом огне.

    Свиная вырезка

  3. Очищаем зубчики чеснока и раздавливаем их плоской стороной ножа. Так он выделит сок и даст насыщенный аромат.

    Свиная вырезка

  4. Когда мясо будем жарить со второй стороны, в сковороду отправляем чеснок, чтобы он дал аромат и пропитал мясо.

    Свиная вырезка

  5. Затем в сковороду вливаем коньяк и поджигаем его. С огнем работаем очень осторожно, соблюдаем все меры безопасности. После такой процедуры сразу убираем угощение с плиты. Нехитрая кулинарная процедура даст угощению особый аромат и вкус приготовленному на огне мясу.

    Свиная вырезка

  6. Мясо перекладываем на фольгу, заворачиваем его и даем отдохнуть пару минут. Стараемся завернуть плотно, чтобы не было просветов.

    Свиная вырезка

  7. Быстрые и вкусные медальоны из свиной вырезки готовы. Подавайте к столу с овощами-гриль и другими дополнениями!

    Свиная вырезка

Сочная свиная вырезка с луком на сковороде

Сочная свиная вырезка с луком на сковороде получается очень сочной, румяной и аппетитной. Питательное угощение послужит отличной идеей для обеда в кругу семьи или ужина. Подавайте вкусное мясо с картофельным пюре, блинами и другими гарнирами, которые вам нравятся.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Вырезка свиная – 0,4 кг.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Сало – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Кориандр молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Достаем нужный кусок свиной вырезки, промываем мясо и срезаем пленку.

    Свиная вырезка

  2. Сало разделываем на небольшие кусочки (брусочками или кубиками) и растапливаем его в сковородке. Сало даст много жира и образуются шкварки – их можно выбросить.

    Свиная вырезка

  3. Свиную вырезку также разделываем на некрупные части и выкладываем в растопленное жидкое сало.

    Свиная вырезка

  4. Обжариваем мясо до золотистой корочки со всех сторон. Делаем это быстро на большом огне. На каждую сторону придется по три-четыре минуты.

    Свиная вырезка

  5. Далее к мясу присоединяем репчатый лук, порезанный на перья. Обжариваем до приобретения легкого румянца у овоща. В это время огонь можно слегка уменьшить.

    Свиная вырезка

  6. В конце добавляем соль и ароматные специи: молотый перец и кориандр. Размешиваем, огонь доводим до минимального и томим еще около 12-15 минут.

    Свиная вырезка

  7. Сочная свиная вырезка с луком на сковороде готова. Угощайтесь!

    Свиная вырезка

Вырезка свиная в беконе, запеченная в духовке

Вырезка свиная в беконе, запеченная в духовке – это интересное и яркое кулинарное решение для семейного праздника или домашнего ужина с самыми близкими. Такое аппетитное блюдо порадует насыщенным вкусом, удивительной сочностью и привлекательным видом.

Время готовки – 1 час 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Вырезка свиная – 1 кг.
  • Бекон – 0,6 кг.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Смесь перцев – 1 ч.л.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты и выкладываем на рабочий стол.

    Свиная вырезка

  2. В глубокую миску отправляем соль, специи, измельченные зубчики чеснока и заливаем это все оливковым маслом. Активно размешиваем.

    Свиная вырезка

  3. Промытую свиную вырезку погружаем в нашу заготовку из специй. Хорошенько натираем мясо.

    Свиная вырезка

  4. Противень застилаем фольгой и сюда выкладываем ровным слоем тонкие ломтики бекона. На низ слоя из бекона выкладываем нашу свиную вырезку в специях.

    Свиная вырезка

  5. Аккуратно заворачиваем вырезку в бекон. Формируем плотный рулет и заворачиваем его в фольгу.

    Свиная вырезка

  6. Убираем в разогретую до 200° духовку на 1 час. Затем фольгу разрываем и запекаем еще 20 минут до приобретения румянца.

    Свиная вырезка

  7. Вырезка свиная в беконе, запеченная в духовке готова. Нарезайте ломтиками и подавайте к столу!

    Свиная вырезка

Отбивные из свиной вырезки на сковороде

Отбивные из свиной вырезки на сковороде – это простое, быстрое, но при этом невероятно вкусное блюдо для семейного обеда или ужина. Обратите внимание на нашу интересную кулинарную идею и порадуйте себя невероятно сочным, питательным и аппетитным мясным продуктом.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Вырезка свиная – 1 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Мука – 4 ст.л.
  • Сливочное масло топленое – 1 ст.л.
  • Чеснок гранулированный – 0,3 ч.л.
  • Розмарин – 1 щепотка.
  • Соль – по вкусу.
  • Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты по списку и выкладываем на рабочую поверхность.

    Свиная вырезка

  2. Промываем свиную вырезку и разделываем ее на ломтики равной толщины. Оптимальная толщина наших кусочков 0,5 сантиметров.

    Свиная вырезка

  3. Каждый кусочек закрываем пленкой и слегка отбиваем кухонным молотком.

    Свиная вырезка

  4. Каждый кусочек мяса натираем солью и специями.

    Свиная вырезка

  5. Далее каждую отбивную обваливаем в муке.

    Свиная вырезка

  6. Сразу же заготовки перекладываем в сковородку с растительным маслом.

    Свиная вырезка

  7. Жарим до румянца с одной стороны и переворачиваем. Так же подрумяниваем и с другой стороны.

    Свиная вырезка

  8. Убираем мясо из сковороды, а здесь обжариваем до румянца колечки репчатого лука, на топленом сливочном масле.

    Свиная вырезка

  9. Возвращаем в сковородку с луком наши отбивные и уменьшаем огонь.

    Свиная вырезка

  10. Закрываем заготовку крышкой и готовим около 6 минут на пониженном огне.

    Свиная вырезка

  11. Выкладываем свиные отбивные на порционные тарелки и дополняем обжаренным луком.

    Свиная вырезка

  12. Отбивные из свиной вырезки на сковороде готовы. Можно пробовать!

    Свиная вырезка

Свиная вырезка с картошкой в духовке

Свиная вырезка с картошкой в духовке – это яркое блюдо для вкусного и питательного домашнего обеда, ужина. Сочетание сочного свиного мяса с мягкой и аппетитной картошкой порадует всех ваших близких. Для запекания такого сытного угощения обратите внимание на наше кулинарное решение.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Вырезка свиная – 300 гр.
  • Картофель средний – 10 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Сметана – 200 гр.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все необходимые продукты. Вырезку свинины обдаем под холодной водой. Освобождаем от кожуры картошку, ее также обдаем под водой.

    Свиная вырезка

  2. Свиную вырезку разделываем на тонкие ломтики.

    Свиная вырезка

  3. Каждый ломтик мяса хорошенько натираем солью и сухими специями.

    Свиная вырезка

  4. Картошку разделываем на тонкие кружочки либо ломтики произвольной формы.

    Свиная вырезка

  5. В форму для запекания выкладываем картошку одним слоем. Посыпаем солью и обмазываем половиной сметаны.

    Свиная вырезка

  6. Луковицу разделываем на тонкие полукольца.

    Свиная вырезка

  7. На картофельный слой выкладываем наше подготовленное мясо в специях.

    Свиная вырезка

  8. Мясо обмазываем оставшейся сметаной и посыпаем полукольцами лука.

    Свиная вырезка

  9. Выбираем необходимый ломоть сыра и натираем его на терке.

    Свиная вырезка

  10. Засыпаем тертым сыром нашу заготовку.

    Свиная вырезка

  11. Убираем угощение в прогретый до 180 градусов духовой шкаф на 50 минут.

    Свиная вырезка

  12. Свиная вырезка с картошкой в духовке готова. Разделяйте на порционные части и угощайтесь!

    Свиная вырезка

Свиная вырезка с грибами в сливочном соусе

Свиная вырезка с грибами в сливочном соусе – это очень вкусное и аппетитное блюдо для обеденного стола. Угощение порадует особенной мягкостью, нежностью, а также питательными свойствами. Подавайте вместе с картофельным пюре, запеченными овощами и другими гарнирами.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Вырезка свиная – 0,6 кг.
  • Грибы шампиньоны – 250 гр.
  • Лук репчатый – 250 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сливки 20% – 100 мл.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Вода – 300 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Травы итальянские – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты по списку. Свинину и грибы хорошенько обдаем под водой.

    Свиная вырезка

  2. Свиную вырезку разделываем на кусочки равной толщины. Оптимальная толщина каждого ломтика 2 сантиметра. Мясо отбиваем кухонным молотком, натираем солью и черным молотым перцем.

    Свиная вырезка

  3. Прогреваем сковородку с растительным маслом и подрумяниваем на нем наши кусочки со всех сторон.

    Свиная вырезка

  4. Измельчаем репчатый лук и кладем его в сковороду, где жарили мясо. Готовим около трех минут.

    Свиная вырезка

  5. Сюда же выкладываем пластинки шампиньонов.

    Свиная вырезка

  6. Размешиваем продукты и готовим около 5 минут.

    Свиная вырезка

  7. Дополняем грибы с луком измельченным чесноком. Активно размешиваем и готовим еще одну минуту.

    Свиная вырезка

  8. Вливаем сюда 300 миллилитров воды и соевый соус. Также добавляем черный молотый перец и ароматные итальянские травы.

    Свиная вырезка

  9. В эту заготовку погружаем ранее обжаренное мясо.

    Свиная вырезка

  10. Закрываем угощение крышкой и томим минут 20 минут на пониженном огне.

    Свиная вырезка

  11. В глубокую миску насыпаем муку и тонкой струей вливаем сюда сливки. Размешиваем соус до исчезновения комочков.

    Свиная вырезка

  12. Белым соусом заливаем наше угощение и аккуратно все размешиваем.

    Свиная вырезка

  13. Продолжаем тушить на небольшом огне до полной готовности.

    Свиная вырезка

  14. На процесс тушения у нас уйдет около 10 минут.

    Свиная вырезка

  15. Свиная вырезка с грибами в сливочном соусе готова. Угощайтесь!

    Свиная вырезка

Тушеная вырезка свинины с овощами на сковороде

Тушеная вырезка свинины с овощами на сковороде – это очень простое, быстрое, но при этом вкусное и интересное угощение для всей семьи. Готовый продукт порадует вас сочностью, мягкостью и привлекательным внешним видом. Можно подавать к обеду, дополнив горячими гарнирами.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Вырезка свиная – 0,4 кг.
  • Сельдерей – 50 гр.
  • Лук красный – 50 гр.
  • Болгарский перец сладкий – 0,25 шт.
  • Капуста белокочанная – 100 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Имбирь молотый – 2 щепотки.
  • Лук зеленый – 2 пера.
  • Перец белый горошек – 10 шт.
  • Соус соевый – 1 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Крахмал картофельный – 1 ч.л.
  • Соус кисло-сладкий – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Промываем свиную вырезку и разделываем ее на небольшие тонкие ломтики.

    Свиная вырезка

  2. Кусочки мяса выкладываем в большую миску, поливаем соевым соусом и дополняем перцем горошком.

    Свиная вырезка

  3. Также сюда вливаем отдельно взбитое яйцо и добавляем крахмал. Активно все размешиваем.

    Свиная вырезка

  4. На небольшие кусочки разделываем сельдерей, сладкий перец, лук и капусту.

    Свиная вырезка

  5. Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем на нем пару минут наши овощи. В конце добавляем измельченный чеснок и имбирь для аромата.

    Свиная вырезка

  6. Отдельно обжариваем мясные кусочки около 5 минут до легкого румянца, затем соединяем их с овощной заготовкой и добавляем кисло-сладкий соус, все перемешиваем и сверху посыпаем зеленым луком.

    Свиная вырезка

  7. Тушеная вырезка свинины с овощами на сковороде готова. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

    Свиная вырезка

Сочный шашлык из свиной вырезки

Сочный шашлык из свиной вырезки получается невероятно мягким, нежным и приятным по вкусу. Удивительный аромат мясного продукта абсолютно точно никого не оставит в стороне. Отличный кулинарный вариант для уютных поездок на природу с вашими родными или друзьями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Вырезка свиная – 1 кг.
  • Лук репчатый средний – 7 шт.
  • Майонез – 4 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Хорошо промываем свиную вырезку и разделываем на куски, подходящие для шашлыка. Выкладываем их в глубокую миску.

    Свиная вырезка

  2. Очищенный лук разделываем колечками.

    Свиная вырезка

  3. Колечки овоща отправляем к мясу, посыпаем это все солью и специями.

    Свиная вырезка

  4. Сюда же вливаем майонез и аккуратно все размешиваем, чтобы не разломать колечки лука. Оставляем мариноваться.

    Свиная вырезка

  5. Нанизываем на шампуры мясо, чередуя его с колечками лука.

    Свиная вырезка

  6. Устанавливаем заготовки на мангал с углями.

    Свиная вырезка

  7. Обжариваем шашлык со всех сторон до аппетитного румянца.

    Свиная вырезка

  8. Сочный шашлык из свиной вырезки готов. Дополняйте овощами и другими закусками!

    Свиная вырезка

Свиная вырезка, запеченная в рукаве в духовке

Свиная вырезка, запеченная в рукаве в духовке, отличается особенной сочностью, мягкостью и аппетитным внешним видом. Интересное по вкусу блюдо отлично подойдет как для семейного обеда, так и для ваших праздников. Подавайте с горячими гарнирами, свежими овощами или солениями.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Вырезка свиная – 0,5 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Горчица – 10 гр.
  • Мед – 10 гр.
  • Лук красный – 130 гр.
  • Тимьян – 3 ветки.

Процесс приготовления:

  1. Промываем свиную вырезку, срезаем с нее все пленки и жировые части, если такие имеются.

    Свиная вырезка

  2. Натираем кусок свиного мяса солью по всей поверхности. Количество соли регулируем по своему вкусу.

    Свиная вырезка

  3. В отдельной небольшой тарелке соединяем обычную горчицу и жидкий мед. Если ваш мед слишком густой, слегка растопите его на водяной бане или в микроволновке. Отправляем к жидким продуктам измельченные ветки тимьяна и активно все размешиваем.

    Свиная вырезка

  4. Достаем красный (фиолетовый) лук из шелухи, после режем его на колечки. Их сразу кладем ровным слоем (под размер свиной вырезки) в рукав для запекания.

    Свиная вырезка

  5. Мясо со всех сторон натираем заготовкой из меда, горчицы и ароматного тимьяна. Выкладываем заготовку из свинины в рукав на подушку из лука.

    Свиная вырезка

  6. Завязываем рукав для выпечки с обеих сторон и убираем в разогретую до 200° духовку на 30-40 минут. В рукаве можно сделать несколько небольших проколов для выхода пара.

    Свиная вырезка

  7. Свиная вырезка, запеченная в рукаве в духовке, готова. Подавайте к столу!

    Свиная вырезка

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