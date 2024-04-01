Свиная вырезка – это очень вкусная и сочная часть мяса, которая также отличается своей универсальностью. Именно из вырезки можно приготовить большое разнообразие домашних и праздничных блюд. Используйте нашу кулинарную подборку из десяти аппетитных рецептов с пошаговыми фотографиями.
Вкусная свиная вырезка в фольге в духовке
Вкусная свиная вырезка в фольге в духовке – это очень вкусное и интересное угощение для всей семьи. Готовый продукт порадует вас сочностью, мягкостью и привлекательным внешним видом. Можно подавать к обеду, праздничному ужину, дополнив горячими гарнирами или холодными угощениями.
Ингредиенты –+10 порц.
- Свиная вырезка 2 кг
- Чеснок 2 шт.
- Соль 1 ч.л.
- Куркума 1 ч.л.
- Перец чёрный молотый 1 ч.л.
Шаги 260 мин.
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Как приготовить свиную вырезку в домашних условиях? Достаем необходимый кусок свиной вырезки и промываем его под водой. Срезаем пленку и кусочки жира, убираем излишки влаги.
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Также подготовим чеснок и остальные специи. Мы используем молотую куркуму и черный перец. Вы также можете добавить свои любимые приправы.
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Выкладываем свинину в глубокую вместительную миску и хорошенько натираем солью, перцем и куркумой. Хорошенько специи втираем в мясо руками. Делаем это со всех сторон.
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Также вырезку натираем кусочками ароматного чеснока. Оставляем мариноваться при комнатной температуре на два часа. Заготовку обязательно затягиваем пищевой пленкой, чтобы поверхность вырезки не обветрилась и не затвердела.
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Спустя указанное время наш кусок мяса хорошо замаринуется в специях и напитается ярким ароматом чеснока, то есть будет полностью готов к запеканию.
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Хорошенько упаковываем наше мясо в несколько слоев фольги. Заворачиваем, чтобы не было просветов.
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Отправляем угощение в разогретую до 160° духовку на 2 часа.
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Вкусная свиная вырезка в фольге в духовке готова. Угощайтесь!
Быстрые и вкусные медальоны из свиной вырезки
Быстрые и вкусные медальоны из свиной вырезки – это оригинальное кулинарное решение для вашего домашнего или праздничного стола. Никто не сможет устоять перед вкусным и сочным блюдом с привлекательной ресторанной подачей. Подавайте с овощами-гриль и другими гарнирами.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Вырезка свиная – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Коньяк – 30 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Свиную вырезку разделываем на куски толщиной в три сантиметра. Получаем аккуратные медальоны. Мясо режем обязательно против волокон, иначе оно не сохранит свою привлекательную форму в процессе обжарки.
- Медальоны слегка разминаем руками, чтобы придать им более аппетитную форму и посыпаем солью и перцем с обеих сторон. Обжариваем с каждой стороны ровно по три минуты на большом огне.
- Очищаем зубчики чеснока и раздавливаем их плоской стороной ножа. Так он выделит сок и даст насыщенный аромат.
- Когда мясо будем жарить со второй стороны, в сковороду отправляем чеснок, чтобы он дал аромат и пропитал мясо.
- Затем в сковороду вливаем коньяк и поджигаем его. С огнем работаем очень осторожно, соблюдаем все меры безопасности. После такой процедуры сразу убираем угощение с плиты. Нехитрая кулинарная процедура даст угощению особый аромат и вкус приготовленному на огне мясу.
- Мясо перекладываем на фольгу, заворачиваем его и даем отдохнуть пару минут. Стараемся завернуть плотно, чтобы не было просветов.
- Быстрые и вкусные медальоны из свиной вырезки готовы. Подавайте к столу с овощами-гриль и другими дополнениями!
Сочная свиная вырезка с луком на сковороде
Сочная свиная вырезка с луком на сковороде получается очень сочной, румяной и аппетитной. Питательное угощение послужит отличной идеей для обеда в кругу семьи или ужина. Подавайте вкусное мясо с картофельным пюре, блинами и другими гарнирами, которые вам нравятся.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Вырезка свиная – 0,4 кг.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Сало – 50 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Кориандр молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Достаем нужный кусок свиной вырезки, промываем мясо и срезаем пленку.
- Сало разделываем на небольшие кусочки (брусочками или кубиками) и растапливаем его в сковородке. Сало даст много жира и образуются шкварки – их можно выбросить.
- Свиную вырезку также разделываем на некрупные части и выкладываем в растопленное жидкое сало.
- Обжариваем мясо до золотистой корочки со всех сторон. Делаем это быстро на большом огне. На каждую сторону придется по три-четыре минуты.
- Далее к мясу присоединяем репчатый лук, порезанный на перья. Обжариваем до приобретения легкого румянца у овоща. В это время огонь можно слегка уменьшить.
- В конце добавляем соль и ароматные специи: молотый перец и кориандр. Размешиваем, огонь доводим до минимального и томим еще около 12-15 минут.
- Сочная свиная вырезка с луком на сковороде готова. Угощайтесь!
Вырезка свиная в беконе, запеченная в духовке
Вырезка свиная в беконе, запеченная в духовке – это интересное и яркое кулинарное решение для семейного праздника или домашнего ужина с самыми близкими. Такое аппетитное блюдо порадует насыщенным вкусом, удивительной сочностью и привлекательным видом.
Время готовки – 1 час 25 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Вырезка свиная – 1 кг.
- Бекон – 0,6 кг.
- Чеснок – 5 зуб.
- Соль – 1 ч.л.
- Смесь перцев – 1 ч.л.
- Оливковое масло – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты и выкладываем на рабочий стол.
- В глубокую миску отправляем соль, специи, измельченные зубчики чеснока и заливаем это все оливковым маслом. Активно размешиваем.
- Промытую свиную вырезку погружаем в нашу заготовку из специй. Хорошенько натираем мясо.
- Противень застилаем фольгой и сюда выкладываем ровным слоем тонкие ломтики бекона. На низ слоя из бекона выкладываем нашу свиную вырезку в специях.
- Аккуратно заворачиваем вырезку в бекон. Формируем плотный рулет и заворачиваем его в фольгу.
- Убираем в разогретую до 200° духовку на 1 час. Затем фольгу разрываем и запекаем еще 20 минут до приобретения румянца.
- Вырезка свиная в беконе, запеченная в духовке готова. Нарезайте ломтиками и подавайте к столу!
Отбивные из свиной вырезки на сковороде
Отбивные из свиной вырезки на сковороде – это простое, быстрое, но при этом невероятно вкусное блюдо для семейного обеда или ужина. Обратите внимание на нашу интересную кулинарную идею и порадуйте себя невероятно сочным, питательным и аппетитным мясным продуктом.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Вырезка свиная – 1 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Мука – 4 ст.л.
- Сливочное масло топленое – 1 ст.л.
- Чеснок гранулированный – 0,3 ч.л.
- Розмарин – 1 щепотка.
- Соль – по вкусу.
- Смесь перцев – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты по списку и выкладываем на рабочую поверхность.
- Промываем свиную вырезку и разделываем ее на ломтики равной толщины. Оптимальная толщина наших кусочков 0,5 сантиметров.
- Каждый кусочек закрываем пленкой и слегка отбиваем кухонным молотком.
- Каждый кусочек мяса натираем солью и специями.
- Далее каждую отбивную обваливаем в муке.
- Сразу же заготовки перекладываем в сковородку с растительным маслом.
- Жарим до румянца с одной стороны и переворачиваем. Так же подрумяниваем и с другой стороны.
- Убираем мясо из сковороды, а здесь обжариваем до румянца колечки репчатого лука, на топленом сливочном масле.
- Возвращаем в сковородку с луком наши отбивные и уменьшаем огонь.
- Закрываем заготовку крышкой и готовим около 6 минут на пониженном огне.
- Выкладываем свиные отбивные на порционные тарелки и дополняем обжаренным луком.
- Отбивные из свиной вырезки на сковороде готовы. Можно пробовать!
Свиная вырезка с картошкой в духовке
Свиная вырезка с картошкой в духовке – это яркое блюдо для вкусного и питательного домашнего обеда, ужина. Сочетание сочного свиного мяса с мягкой и аппетитной картошкой порадует всех ваших близких. Для запекания такого сытного угощения обратите внимание на наше кулинарное решение.
Время готовки – 1 час 15 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Вырезка свиная – 300 гр.
- Картофель средний – 10 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сыр твердый – 150 гр.
- Сметана – 200 гр.
- Паприка молотая – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Достаем все необходимые продукты. Вырезку свинины обдаем под холодной водой. Освобождаем от кожуры картошку, ее также обдаем под водой.
- Свиную вырезку разделываем на тонкие ломтики.
- Каждый ломтик мяса хорошенько натираем солью и сухими специями.
- Картошку разделываем на тонкие кружочки либо ломтики произвольной формы.
- В форму для запекания выкладываем картошку одним слоем. Посыпаем солью и обмазываем половиной сметаны.
- Луковицу разделываем на тонкие полукольца.
- На картофельный слой выкладываем наше подготовленное мясо в специях.
- Мясо обмазываем оставшейся сметаной и посыпаем полукольцами лука.
- Выбираем необходимый ломоть сыра и натираем его на терке.
- Засыпаем тертым сыром нашу заготовку.
- Убираем угощение в прогретый до 180 градусов духовой шкаф на 50 минут.
- Свиная вырезка с картошкой в духовке готова. Разделяйте на порционные части и угощайтесь!
Свиная вырезка с грибами в сливочном соусе
Свиная вырезка с грибами в сливочном соусе – это очень вкусное и аппетитное блюдо для обеденного стола. Угощение порадует особенной мягкостью, нежностью, а также питательными свойствами. Подавайте вместе с картофельным пюре, запеченными овощами и другими гарнирами.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Вырезка свиная – 0,6 кг.
- Грибы шампиньоны – 250 гр.
- Лук репчатый – 250 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сливки 20% – 100 мл.
- Соус соевый – 2 ст.л.
- Мука – 1 ст.л.
- Вода – 300 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Травы итальянские – 1 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты по списку. Свинину и грибы хорошенько обдаем под водой.
- Свиную вырезку разделываем на кусочки равной толщины. Оптимальная толщина каждого ломтика 2 сантиметра. Мясо отбиваем кухонным молотком, натираем солью и черным молотым перцем.
- Прогреваем сковородку с растительным маслом и подрумяниваем на нем наши кусочки со всех сторон.
- Измельчаем репчатый лук и кладем его в сковороду, где жарили мясо. Готовим около трех минут.
- Сюда же выкладываем пластинки шампиньонов.
- Размешиваем продукты и готовим около 5 минут.
- Дополняем грибы с луком измельченным чесноком. Активно размешиваем и готовим еще одну минуту.
- Вливаем сюда 300 миллилитров воды и соевый соус. Также добавляем черный молотый перец и ароматные итальянские травы.
- В эту заготовку погружаем ранее обжаренное мясо.
- Закрываем угощение крышкой и томим минут 20 минут на пониженном огне.
- В глубокую миску насыпаем муку и тонкой струей вливаем сюда сливки. Размешиваем соус до исчезновения комочков.
- Белым соусом заливаем наше угощение и аккуратно все размешиваем.
- Продолжаем тушить на небольшом огне до полной готовности.
- На процесс тушения у нас уйдет около 10 минут.
- Свиная вырезка с грибами в сливочном соусе готова. Угощайтесь!
Тушеная вырезка свинины с овощами на сковороде
Тушеная вырезка свинины с овощами на сковороде – это очень простое, быстрое, но при этом вкусное и интересное угощение для всей семьи. Готовый продукт порадует вас сочностью, мягкостью и привлекательным внешним видом. Можно подавать к обеду, дополнив горячими гарнирами.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Вырезка свиная – 0,4 кг.
- Сельдерей – 50 гр.
- Лук красный – 50 гр.
- Болгарский перец сладкий – 0,25 шт.
- Капуста белокочанная – 100 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Имбирь молотый – 2 щепотки.
- Лук зеленый – 2 пера.
- Перец белый горошек – 10 шт.
- Соус соевый – 1 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Крахмал картофельный – 1 ч.л.
- Соус кисло-сладкий – 100 гр.
- Соль – по вкусу.
- Растительное масло – для жарки.
Процесс приготовления:
- Промываем свиную вырезку и разделываем ее на небольшие тонкие ломтики.
- Кусочки мяса выкладываем в большую миску, поливаем соевым соусом и дополняем перцем горошком.
- Также сюда вливаем отдельно взбитое яйцо и добавляем крахмал. Активно все размешиваем.
- На небольшие кусочки разделываем сельдерей, сладкий перец, лук и капусту.
- Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем на нем пару минут наши овощи. В конце добавляем измельченный чеснок и имбирь для аромата.
- Отдельно обжариваем мясные кусочки около 5 минут до легкого румянца, затем соединяем их с овощной заготовкой и добавляем кисло-сладкий соус, все перемешиваем и сверху посыпаем зеленым луком.
- Тушеная вырезка свинины с овощами на сковороде готова. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!
Сочный шашлык из свиной вырезки
Сочный шашлык из свиной вырезки получается невероятно мягким, нежным и приятным по вкусу. Удивительный аромат мясного продукта абсолютно точно никого не оставит в стороне. Отличный кулинарный вариант для уютных поездок на природу с вашими родными или друзьями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 15 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Вырезка свиная – 1 кг.
- Лук репчатый средний – 7 шт.
- Майонез – 4 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Хорошо промываем свиную вырезку и разделываем на куски, подходящие для шашлыка. Выкладываем их в глубокую миску.
- Очищенный лук разделываем колечками.
- Колечки овоща отправляем к мясу, посыпаем это все солью и специями.
- Сюда же вливаем майонез и аккуратно все размешиваем, чтобы не разломать колечки лука. Оставляем мариноваться.
- Нанизываем на шампуры мясо, чередуя его с колечками лука.
- Устанавливаем заготовки на мангал с углями.
- Обжариваем шашлык со всех сторон до аппетитного румянца.
- Сочный шашлык из свиной вырезки готов. Дополняйте овощами и другими закусками!
Свиная вырезка, запеченная в рукаве в духовке
Свиная вырезка, запеченная в рукаве в духовке, отличается особенной сочностью, мягкостью и аппетитным внешним видом. Интересное по вкусу блюдо отлично подойдет как для семейного обеда, так и для ваших праздников. Подавайте с горячими гарнирами, свежими овощами или солениями.
Время готовки – 55 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Вырезка свиная – 0,5 кг.
- Соль – по вкусу.
- Горчица – 10 гр.
- Мед – 10 гр.
- Лук красный – 130 гр.
- Тимьян – 3 ветки.
Процесс приготовления:
- Промываем свиную вырезку, срезаем с нее все пленки и жировые части, если такие имеются.
- Натираем кусок свиного мяса солью по всей поверхности. Количество соли регулируем по своему вкусу.
- В отдельной небольшой тарелке соединяем обычную горчицу и жидкий мед. Если ваш мед слишком густой, слегка растопите его на водяной бане или в микроволновке. Отправляем к жидким продуктам измельченные ветки тимьяна и активно все размешиваем.
- Достаем красный (фиолетовый) лук из шелухи, после режем его на колечки. Их сразу кладем ровным слоем (под размер свиной вырезки) в рукав для запекания.
- Мясо со всех сторон натираем заготовкой из меда, горчицы и ароматного тимьяна. Выкладываем заготовку из свинины в рукав на подушку из лука.
- Завязываем рукав для выпечки с обеих сторон и убираем в разогретую до 200° духовку на 30-40 минут. В рукаве можно сделать несколько небольших проколов для выхода пара.
- Свиная вырезка, запеченная в рукаве в духовке, готова. Подавайте к столу!