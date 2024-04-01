Свиная вырезка – это очень вкусная и сочная часть мяса, которая также отличается своей универсальностью. Именно из вырезки можно приготовить большое разнообразие домашних и праздничных блюд. Используйте нашу кулинарную подборку из десяти аппетитных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Вкусная свиная вырезка в фольге в духовке

Вкусная свиная вырезка в фольге в духовке – это очень вкусное и интересное угощение для всей семьи. Готовый продукт порадует вас сочностью, мягкостью и привлекательным внешним видом. Можно подавать к обеду, праздничному ужину, дополнив горячими гарнирами или холодными угощениями.

Ингредиенты –+10 порц.

Свиная вырезка 2 кг

Чеснок 2 шт.

Соль 1 ч.л.

Куркума 1 ч.л.

Перец чёрный молотый 1 ч.л.

Шаги 260 мин.

Как приготовить свиную вырезку в домашних условиях? Достаем необходимый кусок свиной вырезки и промываем его под водой. Срезаем пленку и кусочки жира, убираем излишки влаги. Также подготовим чеснок и остальные специи. Мы используем молотую куркуму и черный перец. Вы также можете добавить свои любимые приправы. Выкладываем свинину в глубокую вместительную миску и хорошенько натираем солью, перцем и куркумой. Хорошенько специи втираем в мясо руками. Делаем это со всех сторон. Также вырезку натираем кусочками ароматного чеснока. Оставляем мариноваться при комнатной температуре на два часа. Заготовку обязательно затягиваем пищевой пленкой, чтобы поверхность вырезки не обветрилась и не затвердела. Спустя указанное время наш кусок мяса хорошо замаринуется в специях и напитается ярким ароматом чеснока, то есть будет полностью готов к запеканию. Хорошенько упаковываем наше мясо в несколько слоев фольги. Заворачиваем, чтобы не было просветов. Отправляем угощение в разогретую до 160° духовку на 2 часа. Вкусная свиная вырезка в фольге в духовке готова. Угощайтесь!

Быстрые и вкусные медальоны из свиной вырезки

Быстрые и вкусные медальоны из свиной вырезки – это оригинальное кулинарное решение для вашего домашнего или праздничного стола. Никто не сможет устоять перед вкусным и сочным блюдом с привлекательной ресторанной подачей. Подавайте с овощами-гриль и другими гарнирами.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Вырезка свиная – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Коньяк – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Свиную вырезку разделываем на куски толщиной в три сантиметра. Получаем аккуратные медальоны. Мясо режем обязательно против волокон, иначе оно не сохранит свою привлекательную форму в процессе обжарки. Медальоны слегка разминаем руками, чтобы придать им более аппетитную форму и посыпаем солью и перцем с обеих сторон. Обжариваем с каждой стороны ровно по три минуты на большом огне. Очищаем зубчики чеснока и раздавливаем их плоской стороной ножа. Так он выделит сок и даст насыщенный аромат. Когда мясо будем жарить со второй стороны, в сковороду отправляем чеснок, чтобы он дал аромат и пропитал мясо. Затем в сковороду вливаем коньяк и поджигаем его. С огнем работаем очень осторожно, соблюдаем все меры безопасности. После такой процедуры сразу убираем угощение с плиты. Нехитрая кулинарная процедура даст угощению особый аромат и вкус приготовленному на огне мясу. Мясо перекладываем на фольгу, заворачиваем его и даем отдохнуть пару минут. Стараемся завернуть плотно, чтобы не было просветов. Быстрые и вкусные медальоны из свиной вырезки готовы. Подавайте к столу с овощами-гриль и другими дополнениями!

Сочная свиная вырезка с луком на сковороде

Сочная свиная вырезка с луком на сковороде получается очень сочной, румяной и аппетитной. Питательное угощение послужит отличной идеей для обеда в кругу семьи или ужина. Подавайте вкусное мясо с картофельным пюре, блинами и другими гарнирами, которые вам нравятся.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Вырезка свиная – 0,4 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Сало – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Кориандр молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Достаем нужный кусок свиной вырезки, промываем мясо и срезаем пленку. Сало разделываем на небольшие кусочки (брусочками или кубиками) и растапливаем его в сковородке. Сало даст много жира и образуются шкварки – их можно выбросить. Свиную вырезку также разделываем на некрупные части и выкладываем в растопленное жидкое сало. Обжариваем мясо до золотистой корочки со всех сторон. Делаем это быстро на большом огне. На каждую сторону придется по три-четыре минуты. Далее к мясу присоединяем репчатый лук, порезанный на перья. Обжариваем до приобретения легкого румянца у овоща. В это время огонь можно слегка уменьшить. В конце добавляем соль и ароматные специи: молотый перец и кориандр. Размешиваем, огонь доводим до минимального и томим еще около 12-15 минут. Сочная свиная вырезка с луком на сковороде готова. Угощайтесь!

Вырезка свиная в беконе, запеченная в духовке

Вырезка свиная в беконе, запеченная в духовке – это интересное и яркое кулинарное решение для семейного праздника или домашнего ужина с самыми близкими. Такое аппетитное блюдо порадует насыщенным вкусом, удивительной сочностью и привлекательным видом.

Время готовки – 1 час 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Вырезка свиная – 1 кг.

Бекон – 0,6 кг.

Чеснок – 5 зуб.

Соль – 1 ч.л.

Смесь перцев – 1 ч.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты и выкладываем на рабочий стол. В глубокую миску отправляем соль, специи, измельченные зубчики чеснока и заливаем это все оливковым маслом. Активно размешиваем. Промытую свиную вырезку погружаем в нашу заготовку из специй. Хорошенько натираем мясо. Противень застилаем фольгой и сюда выкладываем ровным слоем тонкие ломтики бекона. На низ слоя из бекона выкладываем нашу свиную вырезку в специях. Аккуратно заворачиваем вырезку в бекон. Формируем плотный рулет и заворачиваем его в фольгу. Убираем в разогретую до 200° духовку на 1 час. Затем фольгу разрываем и запекаем еще 20 минут до приобретения румянца. Вырезка свиная в беконе, запеченная в духовке готова. Нарезайте ломтиками и подавайте к столу!

Отбивные из свиной вырезки на сковороде

Отбивные из свиной вырезки на сковороде – это простое, быстрое, но при этом невероятно вкусное блюдо для семейного обеда или ужина. Обратите внимание на нашу интересную кулинарную идею и порадуйте себя невероятно сочным, питательным и аппетитным мясным продуктом.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Вырезка свиная – 1 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Мука – 4 ст.л.

Сливочное масло топленое – 1 ст.л.

Чеснок гранулированный – 0,3 ч.л.

Розмарин – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты по списку и выкладываем на рабочую поверхность. Промываем свиную вырезку и разделываем ее на ломтики равной толщины. Оптимальная толщина наших кусочков 0,5 сантиметров. Каждый кусочек закрываем пленкой и слегка отбиваем кухонным молотком. Каждый кусочек мяса натираем солью и специями. Далее каждую отбивную обваливаем в муке. Сразу же заготовки перекладываем в сковородку с растительным маслом. Жарим до румянца с одной стороны и переворачиваем. Так же подрумяниваем и с другой стороны. Убираем мясо из сковороды, а здесь обжариваем до румянца колечки репчатого лука, на топленом сливочном масле. Возвращаем в сковородку с луком наши отбивные и уменьшаем огонь. Закрываем заготовку крышкой и готовим около 6 минут на пониженном огне. Выкладываем свиные отбивные на порционные тарелки и дополняем обжаренным луком. Отбивные из свиной вырезки на сковороде готовы. Можно пробовать!

Свиная вырезка с картошкой в духовке

Свиная вырезка с картошкой в духовке – это яркое блюдо для вкусного и питательного домашнего обеда, ужина. Сочетание сочного свиного мяса с мягкой и аппетитной картошкой порадует всех ваших близких. Для запекания такого сытного угощения обратите внимание на наше кулинарное решение.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Вырезка свиная – 300 гр.

Картофель средний – 10 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр твердый – 150 гр.

Сметана – 200 гр.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Достаем все необходимые продукты. Вырезку свинины обдаем под холодной водой. Освобождаем от кожуры картошку, ее также обдаем под водой. Свиную вырезку разделываем на тонкие ломтики. Каждый ломтик мяса хорошенько натираем солью и сухими специями. Картошку разделываем на тонкие кружочки либо ломтики произвольной формы. В форму для запекания выкладываем картошку одним слоем. Посыпаем солью и обмазываем половиной сметаны. Луковицу разделываем на тонкие полукольца. На картофельный слой выкладываем наше подготовленное мясо в специях. Мясо обмазываем оставшейся сметаной и посыпаем полукольцами лука. Выбираем необходимый ломоть сыра и натираем его на терке. Засыпаем тертым сыром нашу заготовку. Убираем угощение в прогретый до 180 градусов духовой шкаф на 50 минут. Свиная вырезка с картошкой в духовке готова. Разделяйте на порционные части и угощайтесь!

Свиная вырезка с грибами в сливочном соусе

Свиная вырезка с грибами в сливочном соусе – это очень вкусное и аппетитное блюдо для обеденного стола. Угощение порадует особенной мягкостью, нежностью, а также питательными свойствами. Подавайте вместе с картофельным пюре, запеченными овощами и другими гарнирами.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Вырезка свиная – 0,6 кг.

Грибы шампиньоны – 250 гр.

Лук репчатый – 250 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Сливки 20% – 100 мл.

Соус соевый – 2 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Вода – 300 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Травы итальянские – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты по списку. Свинину и грибы хорошенько обдаем под водой. Свиную вырезку разделываем на кусочки равной толщины. Оптимальная толщина каждого ломтика 2 сантиметра. Мясо отбиваем кухонным молотком, натираем солью и черным молотым перцем. Прогреваем сковородку с растительным маслом и подрумяниваем на нем наши кусочки со всех сторон. Измельчаем репчатый лук и кладем его в сковороду, где жарили мясо. Готовим около трех минут. Сюда же выкладываем пластинки шампиньонов. Размешиваем продукты и готовим около 5 минут. Дополняем грибы с луком измельченным чесноком. Активно размешиваем и готовим еще одну минуту. Вливаем сюда 300 миллилитров воды и соевый соус. Также добавляем черный молотый перец и ароматные итальянские травы. В эту заготовку погружаем ранее обжаренное мясо. Закрываем угощение крышкой и томим минут 20 минут на пониженном огне. В глубокую миску насыпаем муку и тонкой струей вливаем сюда сливки. Размешиваем соус до исчезновения комочков. Белым соусом заливаем наше угощение и аккуратно все размешиваем. Продолжаем тушить на небольшом огне до полной готовности. На процесс тушения у нас уйдет около 10 минут. Свиная вырезка с грибами в сливочном соусе готова. Угощайтесь!

Тушеная вырезка свинины с овощами на сковороде

Тушеная вырезка свинины с овощами на сковороде – это очень простое, быстрое, но при этом вкусное и интересное угощение для всей семьи. Готовый продукт порадует вас сочностью, мягкостью и привлекательным внешним видом. Можно подавать к обеду, дополнив горячими гарнирами.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Вырезка свиная – 0,4 кг.

Сельдерей – 50 гр.

Лук красный – 50 гр.

Болгарский перец сладкий – 0,25 шт.

Капуста белокочанная – 100 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Имбирь молотый – 2 щепотки.

Лук зеленый – 2 пера.

Перец белый горошек – 10 шт.

Соус соевый – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Крахмал картофельный – 1 ч.л.

Соус кисло-сладкий – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Промываем свиную вырезку и разделываем ее на небольшие тонкие ломтики. Кусочки мяса выкладываем в большую миску, поливаем соевым соусом и дополняем перцем горошком. Также сюда вливаем отдельно взбитое яйцо и добавляем крахмал. Активно все размешиваем. На небольшие кусочки разделываем сельдерей, сладкий перец, лук и капусту. Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем на нем пару минут наши овощи. В конце добавляем измельченный чеснок и имбирь для аромата. Отдельно обжариваем мясные кусочки около 5 минут до легкого румянца, затем соединяем их с овощной заготовкой и добавляем кисло-сладкий соус, все перемешиваем и сверху посыпаем зеленым луком. Тушеная вырезка свинины с овощами на сковороде готова. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Сочный шашлык из свиной вырезки

Сочный шашлык из свиной вырезки получается невероятно мягким, нежным и приятным по вкусу. Удивительный аромат мясного продукта абсолютно точно никого не оставит в стороне. Отличный кулинарный вариант для уютных поездок на природу с вашими родными или друзьями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Вырезка свиная – 1 кг.

Лук репчатый средний – 7 шт.

Майонез – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Хорошо промываем свиную вырезку и разделываем на куски, подходящие для шашлыка. Выкладываем их в глубокую миску. Очищенный лук разделываем колечками. Колечки овоща отправляем к мясу, посыпаем это все солью и специями. Сюда же вливаем майонез и аккуратно все размешиваем, чтобы не разломать колечки лука. Оставляем мариноваться. Нанизываем на шампуры мясо, чередуя его с колечками лука. Устанавливаем заготовки на мангал с углями. Обжариваем шашлык со всех сторон до аппетитного румянца. Сочный шашлык из свиной вырезки готов. Дополняйте овощами и другими закусками!

Свиная вырезка, запеченная в рукаве в духовке

Свиная вырезка, запеченная в рукаве в духовке, отличается особенной сочностью, мягкостью и аппетитным внешним видом. Интересное по вкусу блюдо отлично подойдет как для семейного обеда, так и для ваших праздников. Подавайте с горячими гарнирами, свежими овощами или солениями.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Вырезка свиная – 0,5 кг.

Соль – по вкусу.

Горчица – 10 гр.

Мед – 10 гр.

Лук красный – 130 гр.

Тимьян – 3 ветки.

Процесс приготовления: