Начитавшись умных статей, а также проконсультировавшись с педиатром, я все-таки решила восстановить древнюю традицию рыбного дня в нашем доме. Не зря ведь она так долго продержалась при Союзе. О пользе рыбы для растущих организмов можно распространяться часами. Чего только стоит неоценимый вклад Омега-3 жирных кислот в укрепление иммунитета. Но это не главная причина, почему я каждый четверг готовлю рыбные котлеты с картошкой на ужин.

Во-первых, котлеты из рыбы — это вкусно. Сочное второе с хрустящей корочкой и овощным гарниром дарит ощущение сытости без пресловутого переедания перед сном. Во-вторых, я готовлю такое блюдо по особому рецепту. В составе есть не только рыба, но и картошка. Благодаря ей котлеты выходят пышнее и мягче.

Как приготовить рыбные котлеты с картошкой

Для приготовления данного блюда вам понадобится 0,5 кг (2 тушки средних размеров) белой рыбы или столько же рыбных консервов. Если будете использовать последние, не забудьте отцедить масло. В общем, рыбная часть должна превышать овощную — это гласное правило.

Ингредиенты

Минтай0,5 кг Картофель2 шт. Лук1 шт. Яйцо1 шт. Панировочные сухари2 ст. л. Сливочное масло2 ст. л. Подсолнечное масло2 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Филе белой рыбы пропустите через мясорубку. Лук очистите, нарежьте кубиками и обжарьте до прозрачности на сливочном масле. Картофель отварите до готовности и разомните в густое пюре. Смешайте рыбу и картофель с луком. Добавьте соль, перец и яйцо для соединения ингредиентов. Перемешайте всё в однородную массу. Если фарш получился слишком жидким, добавьте немного панировочных сухарей. После замеса отправьте фарш в холодильник, чтобы он стал более однородным и уплотнился. Сформируйте котлеты и пожарьте их до готовности с обеих сторон. Сначала обжариваем без крышки, затем под крышкой. Чтобы котлеты получились хрустящими, обмакните их в панировочные сухари. Для дополнительной сочности можно довести котлеты до готовности в духовке при температуре до 180 градусов.

Вот как готовят рыбные котлеты с картошкой хозяйки с фантазией. Некоторые также заворачивают внутрь каждой по кусочку замороженного сливочного масла, чтобы добиться эффекта котлеты по-киевски. Тогда изделия получаются более сочными и сливочными. А как вы готовите это блюдо? Делитесь любимым рецептом!