Невероятно вкусно и быстро. Самый простой яблочный пирог, который тает во рту

Яблочный пирог считается символом всей выпечки. Этот пирог является одним из первых сладких фруктовых пирогов, который готовили люди.

Сладкий яблочный пирог заменял долгое время десерты крестьянам. У простых людей не было денег на сахар. Этот продукт в древности стоил слишком дорого. По этой причине многие пекли пирог с яблоками.

Для сладкого вкуса пирога выбирали яблоки без кислинки. Так можно было добиться максимально приятного вкуса пирога.

Готовили яблочные пироги на всей территории Европы. Сложно найти государство, где бы не было своего обособленного рецепта яблочной выпечки.

Покажем один из способов приготовления яблочного пирога, который тает во рту.

Ингредиенты для яблочного пирога:

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

ваниль — 1 ч.л.;

сливочное масло — 100 г;

йогурт — 100 г;

мука — 240 г;

разрыхлитель — 10 г;

яблоки — 4 шт.

Приготовление яблочного пирога:

В миску разбиваем яйца, высыпаем сахарный песок, добавляем ваниль, взбиваем до растворения песчинок. Растапливаем сливочное масло, вливаем в яичную смесь, продолжаем взбивать венчиком.

Выкладываем в смесь йогурт, перемешиваем до однородности. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в миску с яичной смесью, замешиваем тесто.

Очищаем яблоки и нарезаем небольшими кубиками, удаляем семенные коробочки. Сбрызгиваем яблоки соком лимона, смешиваем.

⅔ яблок выкладываем в тесто, перемешиваем.

Форму для выпечки 17х23 см смазываем сливочным маслом, кладем на поверхность тесто с яблоками, выравниваем по дну.

На верхушку пирога выкладываем остатки яблок. Выпекаем пирог при 180 градусах 40 минут.

Украсить пирог можно абрикосовым джемом.

Получается ароматный яблочный пирог с изобилием начинки.