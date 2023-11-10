Яркий рулет из сельди с плавленым сыром и морковкой — шикарная закуска, которая может составить конкуренцию знаменитой «Шубе». Хотя имеет она больше преимуществ, чем этот новогодний салат. Во-первых, готовится такой рулет намного быстрее «Сельди под шубой». Во-вторых, список ингредиентов для этого блюда совсем небольшой. В-третьих, выглядит такая закуска очень эффектно и аппетитно.

Благодарим Ольгу Матвей, кулинарного фудблогера, за рецепт такого роскошного рулета. Кстати, по ее словам, вместо отварной моркови в начинку можно поместить соленый огурчик. С ним блюдо выйдет не менее ярким и вкусным.

Как приготовить рулет из сельди с плавленым сыром

Чтобы рулет в разрезе выглядел очень красиво, советуем брать для начинки морковь размером с филе рыбы. Тогда вам не придется заниматься ювелирной работой, которая будет заключаться в выкладке большого количества овощных брусочков.

Ингредиенты

Сельдь2 шт. Морковь1 шт. Плавленый сыр90 г Сливочное масло50 г Черный перец (молотый)2 щеп. Соль по вкусу Укроп0,5 пуч.

Приготовление

Берем малосольную сельдь. Аккуратно удаляем голову и все внутренности. Промываем сельдь под проточной водой. Снимаем пленку с рыбы. Проходимся ножом по хребту. Удаляем все кости. Получаем в результате 4 филе.Отвариваем крупную морковь в слегка подсоленной воде до готовности (приблизительно в течение получаса). Даем ей остыть.Очищаем морковь. Разрезаем ее на длинные полосочки. Промываем укроп. Мелко его нарезаем.В миску помещаем сливочный сыр и размягченное сливочное масло. Добавляем соль и черный молотый перец. Пробиваем всё погружным блендером до однородности. К сырной массе добавляем измельченный укроп. Тщательно всё перемешиваем.Застилаем разделочную доску пищевой пленкой. Выкладываем на нее 2 филе одной рыбки. Помещая их слегка внахлест, чтобы не было между ними зазора.Выкладываем на рыбу половину от общего количества сырной массы. Равномерно распределяем ее по сельди.Сверху по центру выкладываем половину вареной морковки. Используя пищевую пленку, сворачиваем всё в плотный рулет. То же повторяем и с оставшимися ингредиентами. Отправляем рулеты на 3–4 часа в холодильник для застывания начинки. Готово!

Если вы уже составляете меню к празднованию Нового года, советуем внести в него такой рулет из сельди. Его можно подать вместо «Шубы» и получить огромное количество комплиментов своему кулинарному мастерству и неистощимой фантазии.