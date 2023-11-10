Печенье — удовольствие. Слоёные рогалики с начинкой: рецепт на все времена

Рогалики появились в XX веке как отдельный вид выпечки. Изначально есть предположение, что рогалик — это советский ответ круассанам. Только рогалики в отличие от французской классической выпечки имеют начинку внутри и зачастую готовятся из не слоеного теста. На кухнях в столовых просто не было времени заниматься слоеным тестом.

Однако, рогалики из слоеного теста тоже приемлемы. Они получаются более пышными и нежными.

Начинкой внутри рогаликов служит как творог, так и варенье или сгущенное молоко. Нередко встречается в качестве наполнения мак.

Расскажем, как приготовить рогалики с начинкой.

Ингредиенты для рогаликов:

сливочное масло — 100 г;

сметана — 100 г;

мука — 220 г;

желток — шт.;

разрыхлитель — 0.5 ч.л.;

соль — щепотка;

вареная сгущенка.

Приготовление рогаликов:

В миске смешиваем мягкое сливочное масло со сметаной, солью и желтком, перемешиваем до однородности. Просеиваем в смесь ⅓ часть муки, добавляем разрыхлитель и замешиваем венчиком тесто.

Высыпаем в тесто остатки муки, вымешиваем руками мягкое и не липкое тесто. Делим тесто на три равные части, формируем колобки. Накрываем колобки целлофаном и отправляем в холодильник на 30-40 минут.

Каждый колобок раскатываем в пласт толщиной 2-3 мм. Делим пласт на 8 треугольников, выкладываем на один из толстых углов вареную сгущенку.

Загибаем к начинке края толстой части треугольника, а затем сворачиваем в рулетик.

Слегка округляем рогалики, посыпаем сахаром и выкладываем на противень. Аналогично делаем с оставшимися двумя пластами теста.

Выпекаем рогалики при 180 градусах 20-25 минут.

Получаются ароматные сладкие рогалики. Они мягкие, нежные, готовятся с разными начинками.