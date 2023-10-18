Никакой корейской морковки, творога и кинзы. Начиняем синенькие по-новому с интересным рецептом от Евгения Клопотенко. Талантливый кулинар рассказал, как правильно приготовить рулетики из баклажанов с орехами и черносливом. Получается настолько вкусно, что язык можно проглотить!

По словам шеф-повара, чернослив не нуждается в предварительном замачивании. Если же в нём есть косточки, их, конечно же, стоит удалить перед готовкой. Кстати, выбирая чернослив, обязательно обращайте внимание на его цвет. Натуральный продукт не имеет очень аппетитный и яркий окрас. Качественный чернослив отличается довольно темным цветом и сморщенной текстурой.

Как приготовить рулетики из баклажанов с орехами и черносливом

Вы можете пожарить овощные слайсы по способу, указанному в рецепте, или же воспользоваться вторым методом, что поведал Клопотенко. Он рекомендует поместить нарезанные баклажаны в большую емкость и влить к ним 2 ст. л. подсолнечного масла. Слегка присаливаете слайсы, хорошенько их перемешиваете и приступаете к жарке. Тогда на сковороду вам придется влить лишь капельку масла. А баклажаны всё равно будут иметь красивый румяный цвет. Это отличный способ немного сэкономить масло на обжарке синеньких.

Ингредиенты

Баклажан500 г Чернослив250 г Подсолнечное масло4 ст. л. Грецкие орехи50 г Соль по вкусу

Приготовление

Тщательно промываем баклажаны под проточной водой. Просушиваем их при помощи бумажных полотенец. Нарезаем баклажаны продольными ломтиками. Слегка их присаливаем.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем слайсы из баклажанов с двух сторон до румяности. Выкладываем их на блюдо, застеленное бумажным полотенцем, для удаления излишков масла. Готовим начинку. Мелко нарезаем чернослив. Рубим грецкие орехи острым ножом. Соединяем их с черносливом. Добавляем 0,5 ст. л. подсолнечного масла. Хорошенько всё перемешиваем.На край слайса из баклажана выкладываем 1 ст. л. начинки. Заворачиваем всё в плотный рулетик. Повторяем те же действия с остальными ингредиентами. Готово!

Выложите рулетики из баклажанов на блюдо, разместив их стоя. Так вы сделаете внешний вид закуски еще более привлекательным. К тому же рубленая зелень в качестве декора для такого блюда не будет лишней. Она добавит несколько баллов нежным овощным рулетикам с черносливом и орехами.