Рецепт самого пышного бисквита: получается у всех. Основа для любого торта

История бисквита весьма интересна. Впервые начали выпекать бисквиты в Персии. Со временем рецепт бисквита узнали итальянцы. Однако, эти бисквиты не были похожи на то, что мы имеем сейчас. Древние бисквиты были тонкими хлебцами.

Лишь спустя много времени итальянские повара изобрели привычный для нас бисквит. Позднее кондитеры додумались совмещать бисквит с кремом, что произвело на свет новое кулинарное творение — торт.

Стоит рассказать о том, как можно в домашних условиях приготовить пышный бисквит.

Ингредиенты для бисквита:

яйца — 5 шт.;

соль — щепотка;

ваниль — щепотка;

сахар — 150 г;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 0,5 ч.л.

Приготовление бисквита:

В чашу блендера разбиваем яйца, высыпаем соль и начинаем взбивать около пары минут. Всыпаем в яичную смесь ваниль и сахар, взбиваем 8 минут до пышной белой пены.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем частями в яичную смесь. Замешиваем бисквитное тесто, аккуратно и только в одном направлении.

Тесто должно получиться густым, не жидким. Форму для выпечки застилаем пергаментом, выкладываем на поверхность тесто.

Выравниваем тесто при помощи деревянной шпажки.

Выпекаем бисквит в духовке при 180 градусах 25-30 минут.

После приготовления готовность бисквита можно проверить деревянной шпажкой. Она должна выходить из бисквита сухой.

Убираем бисквит в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на пару часов.

Этот бисквит станет отличной основой для почти любого торта.