С хрустящим тонким тестом: английский пирог с нежной начинкой

Приготовьте начинку заранее, за 24 часа и охладите. Выпекайте собранный пирог еще 10 минут или около того, пока он не станет достаточно горячим.

Английский пирог с курицей – это невероятно вкусное блюдо для осенних обедов, когда за окном прохладно, и хочется согреться. Ароматная начинка накрывается слоеным тестом, или, как в этом рецепте, тестом фило, и запекается в духовке. А также в такие английские пироги кладут множество овощей, которые приятно дополняют мясо.

Рецептом поделились на сайте Sainsbury Magazine.

Английский пирог с курицей и хрустящим тестом

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла плюс 5 чайных ложек для фило;

640 г филе куриных бедер без кожи;

5 больших листов теста фило;

400 г лука-порея, промыть и нарезать толстыми ломтиками;

300 мл куриного бульона (для приготовления потребуется ½ бульонного кубика);

100 мл сидра или белого вина;

25 г кукурузной муки;

150 г сметаны;

100 г копченой ветчины;

150 г замороженного горошка;

1 столовая ложка нарезанного эстрагона (или тимьяна);

1 чайная ложка мака или кунжута.

Нагрейте 1 столовую ложку масла в глубоком жаростойком сотейнике. Нарежьте курицу кусками толщиной 2 см, приправьте и обжарьте двумя партиями на сильном огне, а по готовности выложите на тарелку. Теперь достаньте пачку фило из холодильника, чтобы с ней было легче работать.

Перемешайте лук-порей с оставшимся на сковороде жиром, добавив немного приправ и около 50 мл бульона. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 3 минуты, пока лук-порей не начнет размягчаться.

Снова увеличьте огонь, верните курицу и весь сок в кастрюлю, затем влейте сидр или вино и быстро кипятите около 2 минут, чтобы выжечь спирт, затем добавьте остальной бульон. Смешайте кукурузную муку с небольшим количеством холодной воды, затем добавьте в кастрюлю и варите до загустения. Снимите с огня, добавьте сметану, ветчину, горох и зелень, приправьте по вкусу. Если ваша сковорода не предназначена для духовки, переложите смесь в форму для пирога. Разогрейте духовку до 190°С.

Разверните листы фило. Смажьте каждый лист ½ чайной ложки масла на половину теста, затем сложите и смажьте сверху ½ чайной ложки масла. Положите на верхнюю часть формы, позволяя листам перекрываться и слегка свисать с краев. Загните тесто обратно внутрь формы. Посыпьте сверху маком, или кунжутом.

Поставьте в духовку и выпекайте около 30 минут, пока тесто не станет хрустящим, золотистым и не начнет пузыриться. Перед подачей дайте пирогу постоять 5-10 минут.

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