«Банановое облако»: райски воздушный пляцек

Часто встречаю этот десерт в меню приличных варшавских кафе. Местные дамы, кроме как выпить бродящего утреннего кофе, заходят в такие заведения, чтобы подсластить начало дня. И пляцек «Банановое облако» с этой миссией справляется на 5 с плюсом. Впрочем, полячки, которые не желают раскошеливаться на ежедневные походы по ресторанам, пекут этот десерт сами.

Разновидностей пляцков, особенно в наше время, существует множество. Среди украинских фуд-блогеров такая выпечка тоже популярна. Мы уже делились с вами рецептом яблочно-шоколадного пляцка от Лилии Цвит. Она же еще раньше рассказывала, как приготовить «Пани Валевскую». А сегодня я поделюсь методом готовки воздушного бананово-кокосового пляцка.

Как приготовить пляцек «Банановое облако»

На удивление, для приготовления «Бананового облака» вам не понадобится ни один банан. По крайней мере если придерживаться оригинального рецепта. Впрочем, вы можете выстелить слой бананового пюре под безе: тоже выйдет очень вкусно.

Ингредиенты

Пшеничная мука1 стак. Кукурузный крахмал0,5 стак. Яйцо7 шт. Сахар2,5 стак. Сливочное масло250 г Молоко0,7 л Сахарная пудра150 г Кокосовая стружка200 г Ликер0,5 ст. л. Сливочный пудинг0,5 ст. л. Лимонный сок1 ч. л.

Приготовление

Первым делом приготовьте бисквит. Для этого отделите в пяти яйцах белки от желтков. Белки взбейте до стойких пиков. Постоянно помешивая, постепенно добавляйте 0,75 стак. сахара. Затем, не прекращая мешать, добавьте по очереди яичные желтки. Просейте в миску 0,75 стак. муки и 0,25 стак. крахмала. Аккуратно перемешайте тесто лопаткой. Форму размером 20 на 30 см выстелите пергаментом.Перелейте тесто в форму и готовьте в разогретой до 170 °С духовке около 30 минут. Готовность проверяйте зубочисткой. Пока готовится бисквит, сделайте крем. 3 яичных желтка смешайте с 1 стак. молока и 2 ст. л. муки. Оставшееся молоко и 0,75 стак. сахара доведите до кипения. В кипящую смесь добавьте яичную массу. Доведите всё до кипения, постоянно перемешивая. Готовый крем накройте крышкой и оставьте до полного остывания. Мягкое сливочное масло взбейте до состояния воздушной массы. Постепенно введите в него заварной крем, перемешайте. В однородную смесь медленно влейте ликер, добавьте кокосовую стружку. Снова перемешайте.Теперь приготовьте безе. 3 белка взбейте в жесткую пену, добавив сахарную пудру. В конце взбивания добавьте к белкам лимонный сок и готовый банановый пудинг (инструкция на упаковке). Аккуратно перемешайте. Переместите безе на противень, выстеленный пергаментом, и готовьте в разогретой до 120 °С духовке около 90 минут. Далее дайте безе остыть. Затем начинайте собирать торт. Разрежьте бисквит на 3 части. Все коржи пропитайте ликером. Отложите в сторону 5 столовых ложек крема. Оставшуюся массу разделите пополам. Выложите первую половину крема на первый корж.Накройте крем вторым коржом. Далее идут крем и третий корж. Его перемажьте отложенными 5 ст. л. крема. Сверху поставьте безе. Охладите в течение минимум 2 часов.

Да, над этим десертом нужно попотеть, но результат, я обещаю, вам понравится. В конце концов у вас получится великолепный воздушный торт с тремя бисквитными коржами, заварным кремом и безе. Райский вкус и потрясающий вид!