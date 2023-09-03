Сацебели: как приготовить изумительный грузинский соус на зиму

Такой соус идеален к отваренной, жаренной и запеченной птице.

Август – самая продуктивная пора для заготовок на зиму. В изобилии овощи, из которых можно приготовить массу вкусных салатов, соусов, приправ, закрыть целиком или замариновать. Предлагаем вам запастись на зиму невероятно вкусным соусом сацебели, который сделает еще вкуснее жареную или отварную домашнюю птицу. Сацебели пришел к нам из Грузии. Это соус, приготовленный из орехов (или без них), фруктов, томатов и паприки. Готовить его на зиму очень просто, а получается он ароматным, кисло-сладким, пряным и умеренно острым. Рецептом этого соуса поделились в кулинарном блоге «Домашняя консервация».

Соус сацебели

Ингредиенты:

помидоры – 1,5 кг;

острый перец – 1 шт;

чеснок – 1 головка;

кориандр молотый – 1 ч. л;

уцхо-сунели – 1/2 ч. л;

хмели-сунели –1/2 ч. л.

соль, сахар – по вкусу;

уксус 9% – 2-3 ч. л.

Способ приготовления:

Помидоры крупно нарезать и сложить в большую кастрюлю. Тушить овощи 30–40 минут до мягкости на небольшом огне.

Помидоры измельчить с помощью блендера или мясорубки. По желанию протереть массу сквозь сито.

Томатную пасту перелить обратно в кастрюлю. Варить ее на небольшом огне 20–30 минут, периодически помешивая, до загустения.

Острый перец крупно порубить, чеснок очистить. Специи соединить с чесноком, перцем и 3-4 столовыми ложками томатной массы, измельчить все блендером.

Добавить в кастрюлю с томатами смесь специй и чеснока, приправить солью, перемешать.

Варить соус, помешивая, 10–15 минут. Добавить сахар и уксус, перемешать. Разлить горячий соус по стерилизованным банкам. Укутать до остывания.

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