Описание приготовления:
Мягкие, вкусные блины можно взять с собой на работу или в поездку, на пикник. Подают их к столу со сметаной и напитками: кофе, чаем, теплым молоком. Единственный минус блюда — блины разлетаются с тарелок со скоростью света, поэтому сразу же готовьте двойную порцию!
Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Выпечка / Блины
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 2 Штуки
- Сметана 80 Миллилитров
- Вода тёплая 300 Миллилитров (не горячая)
- Сахар 3 Ст. ложки
- Соль 1 Щепотка
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Мука пшеничная 80 Грамм
- Джем 150 Грамм (любой)
Количество порций 4
Калорийность
215 ккал
Калорийность
3 г
Белки
9 г
Жиры
28 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Блины с джемом на сметане»
Подготовьте указанные ингредиенты. Сметану можно приобрести любой жирности, а также использовать джем любого вкуса.
Куриные яйца вбейте в глубокую емкость и выложите сметану. Всыпьте сахар и соль, взбейте венчиком примерно 2-3 минуты. Влейте теплую воду и тщательно перемешайте, поднимая массу со дна.
Всыпьте пшеничную муку и вмешайте ее аккуратно, чтобы не образовались комочки. Затем влейте растительное масло и перемешайте, оставьте на 15-20 минут в покое.
Прогрейте блинную сковороду и смажьте в первый раз маслом. Затем влейте половину половника теста и округлите. Испеките блин по минуте с каждой стороны. Если края будут пригорать, то нагрев уменьшите и наоборот.
Таким образом испеките все блины из оставшегося теста и выложите на тарелке.
На край блина выложите джем и заверните края блина внутрь. Затем скатайте блин рулетиком. Точно так же поступите и с остальными блинами.
Подайте вкусные и ароматные блины с джемом на сметане к столу теплыми. Приятного вам аппетита!