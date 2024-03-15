Описание приготовления:

Мягкие, вкусные блины можно взять с собой на работу или в поездку, на пикник. Подают их к столу со сметаной и напитками: кофе, чаем, теплым молоком. Единственный минус блюда — блины разлетаются с тарелок со скоростью света, поэтому сразу же готовьте двойную порцию!

Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 2 Штуки

Сметана 80 Миллилитров

Вода тёплая 300 Миллилитров (не горячая)

Сахар 3 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Масло растительное 30 Миллилитров

Мука пшеничная 80 Грамм

Джем 150 Грамм (любой)

Количество порций 4

Калорийность

215 ккал

Калорийность

3 г

Белки

9 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блины с джемом на сметане»

Подготовьте указанные ингредиенты. Сметану можно приобрести любой жирности, а также использовать джем любого вкуса.

Куриные яйца вбейте в глубокую емкость и выложите сметану. Всыпьте сахар и соль, взбейте венчиком примерно 2-3 минуты. Влейте теплую воду и тщательно перемешайте, поднимая массу со дна.

Всыпьте пшеничную муку и вмешайте ее аккуратно, чтобы не образовались комочки. Затем влейте растительное масло и перемешайте, оставьте на 15-20 минут в покое.

Прогрейте блинную сковороду и смажьте в первый раз маслом. Затем влейте половину половника теста и округлите. Испеките блин по минуте с каждой стороны. Если края будут пригорать, то нагрев уменьшите и наоборот.

Таким образом испеките все блины из оставшегося теста и выложите на тарелке.

На край блина выложите джем и заверните края блина внутрь. Затем скатайте блин рулетиком. Точно так же поступите и с остальными блинами.

Подайте вкусные и ароматные блины с джемом на сметане к столу теплыми. Приятного вам аппетита!