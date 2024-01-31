Салат «Белый танец» с авокадо

Майонез, подсолнечное масло и греческий йогурт — к таким заправкам для салатов мы уже привыкли. Однако этого нельзя сказать о «Филадельфии». Если вы еще ни разу не использовали этот крем-сыр в качестве заправки для блюд, тогда советуем исправить ситуацию, приготовив нежнейший салат «Белый танец».

В состав данной закуски входит куриное филе, авокадо, сыр и яйца. Как видите, все эти продукты отличаются довольно нежной текстурой. Чтобы разнообразить вкус блюда и сделать его более пикантным, советуем добавить в салат репчатый лук. Только предварительно его замаринуйте, используя стандартный набор: уксус, воду, сахар и соль.

Как вкусно заправить салат «Белый танец»

Наполните сыром «Филадельфия» кондитерский мешок. С его помощью вам удастся вкусно и быстро заправить салат. Только выдавливать сыр из мешка может быть достаточно трудно. Потому советуем вам добавить немного сыворотки, что отделится от «Филадельфии» к основной сырной массе. Не избавляйтесь от нее. Влейте небольшое количество сыворотки к сыру, чтобы добиться нужной консистенции заправки.

Ингредиенты

Куриное филе1 шт. Лук1 шт. Яйцо5 шт. Авокадо1 шт. Твердый сыр150 г Сыр «Филадельфия»200 г Соль по вкусу Уксус4 ст. л. Сахар2 ст. л.

Приготовление

Очищаем репчатый лук. Нарезаем его тонкими полукольцами. Помещаем лук в глубокую мисочку. Вливаем 0,5 стак. воды комнатной температуры и столовый уксус.Всыпаем к луку сахар и 0,5 ч. л. соли. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Оставляем лук мариноваться в течение 30 минут при комнатной температуре. Отвариваем куриное филе в подсоленной воде до готовности. Оставляем мясо остывать в бульоне для большей сочности. Затем нарезаем филе на небольшие кусочки.Отвариваем яйца вкрутую. Очищаем их от скорлупы. Отделяем белок от желтка. Натираем их по отдельности на терке с мелкими отверстиями.Чистим авокадо. Удаляем косточку. Нарезаем авокадо на тонкие пластинки. Натираем на терке твердый сыр. Помещаем «Филадельфию» в кондитерский мешок. Выкладываем на блюдо первый слой из куриного филе. Сливаем маринад с лука. Выкладываем его на мясо. Сверху помещаем яичные желтки. Рисуем сеточку из сыра «Филадельфия».Затем выкладываем авокадо. Снова смазываем всё «Филадельфией». Сверху помещаем твердый сыр, равномерно его распределяя. Рисуем на нём сеточку. Потом выкладываем яичные белки. Слегка их присаливаем. Готово!

Такой нежный салат рекомендуем украсить руколой и свежим огурцом. Для этого хорошенько промойте овощ под проточной водой. Нарежьте его тонкими полосками, используя овощечистку. Сверните их в рулетики. Симпатичный декор для закуски готов!