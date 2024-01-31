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Всего 4 ингредиента. Быстрый и вкусный рецепт салата с доступными ингредиентами

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Всего 4 ингредиента. Быстрый и вкусный рецепт салата с доступными ингредиентами

Крабовый салат быстро смог завоевать внимание людей, так как создавался из крабовых палочек. Отношение к этому компоненту салатов весьма двоякое. Кто-то любит крабовые палочки, так как это вполне хорошая замена морепродуктов. Кто-то считает крабовые палочки вредными для здоровья из-за содержания множества химических компонентов и красителей.

Однако, в качественных крабовых палочках не так много химических веществ и красителей. В основном палочки создаются из рыбьего жира и мяса. В правильных пропорциях палочки даже полезны.

Стоит рассказать, как можно приготовить из палочек хороший и не типичный салат.

Ингредиенты для салата из крабовых палочек:

  • Крабовые палочки — 200 г;
  • Сок — 1/2 лимона;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Сыр — 70 г;
  • Майонез;
  • Чеснок — 2 зубчика.

Ингредиенты для сухариков:

  • Хлеб — 3 кусочка;
  • Сухой молотый чеснок — 2 ч.л.;
  • Прованские травы — 1 ч.л.;
  • Растительное масло — 2 ст.л.

Приготовление крабового салата:

Крабовые палочки нарезаем маленьким кубиком и поливаем лимонным соком. Режем маленьким кубиком также хлеб для сухариков.

Выкладываем хлеб в целлофановый пакет, смешиваем с сухим молотым чесноком, прованскими травами и растительным маслом.

Надуваем пакет, завязываем и тщательно трясем, чтобы все компоненты смешались.

Всего 4 ингредиента. Быстрый и вкусный рецепт салата с доступными ингредиентами

Смазываем пергамент водой и кладем на противень, высыпаем туда сухарики. Сушим сухарики в духовке при 190 градусах 8 минут.

Отвариваем яйца вкрутую, очищаем и нарезаем маленьким кубиком, кладем к крабовым палочкам. Натираем на крупной терке сыр, добавляем в салат.

Остывшие сухарики выкладываем в салат, пропускаем туда же зубчики чеснока через пресс. Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.

Всего 4 ингредиента. Быстрый и вкусный рецепт салата с доступными ингредиентами

Получается пикантный салат с сухариками и крабовыми палочками.

Всего 4 ингредиента. Быстрый и вкусный рецепт салата с доступными ингредиентами

Вкуснее салат станет с домашним майонезом.

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