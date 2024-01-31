Всего 4 ингредиента. Быстрый и вкусный рецепт салата с доступными ингредиентами

Крабовый салат быстро смог завоевать внимание людей, так как создавался из крабовых палочек. Отношение к этому компоненту салатов весьма двоякое. Кто-то любит крабовые палочки, так как это вполне хорошая замена морепродуктов. Кто-то считает крабовые палочки вредными для здоровья из-за содержания множества химических компонентов и красителей.
Однако, в качественных крабовых палочках не так много химических веществ и красителей. В основном палочки создаются из рыбьего жира и мяса. В правильных пропорциях палочки даже полезны.
Стоит рассказать, как можно приготовить из палочек хороший и не типичный салат.
Ингредиенты для салата из крабовых палочек:
- Крабовые палочки — 200 г;
- Сок — 1/2 лимона;
- Яйца — 3 шт.;
- Сыр — 70 г;
- Майонез;
- Чеснок — 2 зубчика.
Ингредиенты для сухариков:
- Хлеб — 3 кусочка;
- Сухой молотый чеснок — 2 ч.л.;
- Прованские травы — 1 ч.л.;
- Растительное масло — 2 ст.л.
Приготовление крабового салата:
Крабовые палочки нарезаем маленьким кубиком и поливаем лимонным соком. Режем маленьким кубиком также хлеб для сухариков.
Выкладываем хлеб в целлофановый пакет, смешиваем с сухим молотым чесноком, прованскими травами и растительным маслом.
Надуваем пакет, завязываем и тщательно трясем, чтобы все компоненты смешались.
Смазываем пергамент водой и кладем на противень, высыпаем туда сухарики. Сушим сухарики в духовке при 190 градусах 8 минут.
Отвариваем яйца вкрутую, очищаем и нарезаем маленьким кубиком, кладем к крабовым палочкам. Натираем на крупной терке сыр, добавляем в салат.
Остывшие сухарики выкладываем в салат, пропускаем туда же зубчики чеснока через пресс. Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.
Получается пикантный салат с сухариками и крабовыми палочками.
Вкуснее салат станет с домашним майонезом.