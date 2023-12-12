Портал про города-курорты | Perekop

Салат из капусты, дайкона и свеклы

На чтение: 1 минута
Салат из капусты, дайкона и свеклы

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из капусты, дайкона и свеклы. По желанию в салат можно добавить лимонный сок или яблочный уксус для кислинки, если любите. Из зелени также можно использовать укроп, зеленый лук или кинзу. Особенно салат понравится тем, что придерживается здорового питания.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 200 Грамм
  • Свекла 120 Грамм
  • Дайкон 160 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Масло растительное 20 Миллилитров
  • Петрушка 3 Штуки (веточки)

Количество порций 2

Калорийность

65 ккал

Калорийность

0 г

Белки

4 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из капусты, дайкона и свеклы»

Салат из капусты, дайкона и свеклы

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из капусты, дайкона и свеклы

Капусту тонко нашинкуйте.

Салат из капусты, дайкона и свеклы

Дайкон очистите от кожуры, затем натрите на терке для моркови по-корейски.

Салат из капусты, дайкона и свеклы

Сырую свеклу тщательно помойте, очистите от кожуры, затем тоже натрите на терке длинными полосами.

Салат из капусты, дайкона и свеклы

Добавьте мелко порубленную петрушку.

Салат из капусты, дайкона и свеклы

Заправьте салат растительным маслом, посолите и поперчите по вкусу. Все перемешайте.

Салат из капусты, дайкона и свеклы

Салат из капусты, дайкона и свеклы готов, приятного вам аппетита!

Что будем искать? Например,Человек