Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из капусты, дайкона и свеклы. По желанию в салат можно добавить лимонный сок или яблочный уксус для кислинки, если любите. Из зелени также можно использовать укроп, зеленый лук или кинзу. Особенно салат понравится тем, что придерживается здорового питания.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 200 Грамм

Свекла 120 Грамм

Дайкон 160 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Масло растительное 20 Миллилитров

Петрушка 3 Штуки (веточки)

Количество порций 2

Калорийность

65 ккал

Калорийность

0 г

Белки

4 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из капусты, дайкона и свеклы»

Подготовьте все ингредиенты.

Капусту тонко нашинкуйте.

Дайкон очистите от кожуры, затем натрите на терке для моркови по-корейски.

Сырую свеклу тщательно помойте, очистите от кожуры, затем тоже натрите на терке длинными полосами.

Добавьте мелко порубленную петрушку.

Заправьте салат растительным маслом, посолите и поперчите по вкусу. Все перемешайте.

Салат из капусты, дайкона и свеклы готов, приятного вам аппетита!