Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из капусты, дайкона и свеклы. По желанию в салат можно добавить лимонный сок или яблочный уксус для кислинки, если любите. Из зелени также можно использовать укроп, зеленый лук или кинзу. Особенно салат понравится тем, что придерживается здорового питания.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 200 Грамм
- Свекла 120 Грамм
- Дайкон 160 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Петрушка 3 Штуки (веточки)
Количество порций 2
Калорийность
65 ккал
Калорийность
0 г
Белки
4 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из капусты, дайкона и свеклы»
Подготовьте все ингредиенты.
Капусту тонко нашинкуйте.
Дайкон очистите от кожуры, затем натрите на терке для моркови по-корейски.
Сырую свеклу тщательно помойте, очистите от кожуры, затем тоже натрите на терке длинными полосами.
Добавьте мелко порубленную петрушку.
Заправьте салат растительным маслом, посолите и поперчите по вкусу. Все перемешайте.
Салат из капусты, дайкона и свеклы готов, приятного вам аппетита!