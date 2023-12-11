Вы готовили это неправильно: рецепт идеального печеночного торта на Новый год

Печеночный торт многие украинцы знают еще с детства. Обычно начинку для него готовят из жареного лука и моркови, однако можно перемазать печеночные коржи только домашним майонезом – так быстрее и тоже вкусно.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Чтобы печеночные блины получились нежными, обязательно зачистите куриную печень от пленок и лишнего жира. Жарьте их на разогретой сковороде с подсолнечным маслом и переворачивайте только тогда, когда будете видеть, что низ хорошо поджарился, иначе блинчик просто разорвется.

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Как приготовить печеночный торт из куриной печени

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты для печеночных блинов:

– 500 граммов куриной печени;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки пшеничной муки;

– 150 миллилитров молока 2,5%;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– 10 веточек укропа;

– соль и перец по вкусу.

Для домашнего майонеза нужно:

– 1 яйцо;

– 150 миллилитров подсолнечного масла;

– сок половины лимона;

– 1 столовая ложка горчицы.

Приготовление:

Помойте в дуршлаге 500 граммов куриной печени и оставьте, чтобы вся жидкость стекла. При необходимости очистите от пленок и лишнего жира, после чего переложите в чашу блендера и перебейте до однородности. В измельченную печень добавьте 2 яйца, 150 миллилитров молока 2,5%, 2 столовые ложки подсолнечного масла и 3 столовые ложки пшеничной муки. Перемешайте, посолите и поперчите по вкусу и снова хорошо перебейте, чтобы не было комочков. Консистенция должна быть несколько гуще, чем блинное тесто. Разогрейте сковороду, смазанную подсолнечным маслом. Вылейте на нее небольшое количество печеночного теста. Блинчики должны быть толщиной примерно 0,5 сантиметра. Жарьте с обеих сторон и выкладывайте на доску или тарелку, чтобы охлаждались. В миску вбейте 1 яйцо, влейте половину сока лимона и добавьте 1 столовую ложку горчицы. Взбивайте блендером, вливая тонкой струйкой 150 миллилитров подсолнечного масла. В результате должен получиться густой домашний майонез. Охлажденные блины из печени смажьте слоями домашнего майонеза. Верхний тоже перемажьте и украсьте измельченными 10 веточками укропа. Поставьте печеночный торт в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он пропитался. Затем нарежьте треугольными кусочками и подавайте на стол.

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