Салаты — важная часть любого кафе или ресторана. Трудно сейчас представить какое-либо заведение, в котором нет такого блюда в меню. При этом самыми распространенными считаются «Цезарь» и «Греческий». Уже менее популярной закуской считается всем известный салат оливье. «Сельдь под шубой» фигурирует в основном в определенных ресторанах, направленных на конкретную кухню мира.

Но, помимо привычных и актуальных салатов, есть и другие. При этом они тоже очень вкусные. Предлагаем исправить данную оплошность и сделать на новогодние праздники салат «Женская слабость» с красной рыбой. Он буквально тает во рту, получается легким и нежирным. Редакция «Со Вкусом» уверена, что он точно придется вам по вкусу, еще и готовится быстро и просто. Как показывает практика, гости съедают эту вкусность в первую очередь.

Салат «Женская слабость»: моменты приготовления

Слабосоленую рыбу вообще сложно испортить. Но чтобы приготовить действительно вкусный салат, рекомендуем мариновать ее самостоятельно и предварительно. Для этого не нужно каких-то сложных ингредиентов или навыков, достаточно просто щедро смазать солью сырую рыбу, поместить ее в герметичный контейнер и поставить в холодильник на несколько дней. В качестве дополнения некоторые хозяйки используют еще сахар, черный перец или лимонный сок. Но тут уже смотрите по своему вкусу и возможностям!

Ингредиенты

Лосось250 г Яйцо3 шт. Огурцы1 шт. Твердый сыр100 г Лук1 шт. Соль1 ч. л. Сахар1 ст. л. Уксус2 ст. л. Вода80 мл Майонез по вкусу

Приготовление

Нарежьте мелкими кубиками репчатый лук, смешайте его с сахаром и солью, залейте уксусной водой и оставьте мариноваться на 30 минут. В это время нарежьте мелкими брусочками огурец, натрите на крупной терке сваренные вкрутую яйца. Аналогично натрите и твердый сыр. Рыбу нарежьте на небольшие кусочки. Удалите с лука лишнюю жидкость, выложите его ровным слоем на блюдо.Далее равномерно выложите сырную шапочку, смажьте майонезом. На сыр выложите огуречный слой и обработайте его майонезной сеткой. Посолите. Затем идет яичный слой. Также смажьте его майонезом и аккуратно выложите кусочки рыбы. В конце украсьте салат сеточкой из майонеза (по желанию).

Получается отличный сытный салат с рыбой. Разнообразить блюдо можно любой зеленью. Сказать по правде, сложно устоять, когда видишь перед собой такую нежную и аппетитную закуску, ведь салат «Женская слабость» влюбляет в себя всех, кто его пробует. Также обратите внимание на следующий рецепт — норвежский салат с сельдью.