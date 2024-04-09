Салат «Мужской каприз»: вкусный и сытный. Муж просит готовить его 3 раза в неделю

Говядина — это мясо крупного рогатого скота, которое является источником белка, железа и других питательных веществ. Говядина может оказывать положительное влияние на здоровье человека — улучшать работу мышц и нервной системы, способствовать укреплению иммунитета, улучшать обмен веществ и помогать в восстановлении тканей и клеток.

Однако важно помнить, что говядина содержит большое количество белка и жира, поэтому ее следует употреблять в умеренных количествах.

Помимо сытных горячих блюд, говядина годится для разных салатов. Расскажем, как приготовить один из простых салатов с говядиной.

Ингредиенты для салата:

отварная говядина — 400 г;

твердый сыр — 200 г;

отварные яйца — 6 шт.;

грецкий орех — 100 г;

майонез — 300 г;

лук — 1 шт.

соль — ½ ч.л.;

сахар — ½ ч.л.;

уксус 9% — 1 ч.л.;

кипяченая вода — 100 мл.

Приготовление салата:

Нарезаем мелким кубиком лук, смешиваем с солью, сахаром, уксусом, заливаем кипятком и оставляем мариноваться. В это время нарезаем маленьким кубиком отварную говядину, натираем на крупной терке яйца.

Также измельчаем на мелкой терке сыр. Выкладываем на плоскую тарелку слой половины говядины, а затем ½ часть маринованного лука, смазываем майонезом.

Выкладываем на луковый слой яичный, также половину от общего количества, смазываем сеточкой из майонеза. Кладем на яичный слой половину натертого сыра, также обрабатываем майонезом.

Повторяем слои в том же порядке. Верхушку последнего сырного слоя обильно смазываем майонезом. Измельчаем ножом грецкие орехи, посыпаем ими верхушку салата.

Остается только пропитать салат в холодильнике час.

Получается вкусный и сытный салат с говядиной.