Рецепт: Суп с пастой ротелли — овощной

Ингредиенты:

паста ротелли — 100 гр.;

батат — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль — по вкусу;

итальянские травы — 1 ч.л.

Способ приготовления: Наверное, почти все любят супы с макаронными изделиями, будь то домашняя яичная лапша, или знакомая с детства вермишель, которую многие называют «паутинка». Подходящих для супа макаронных изделий много, и на этот раз я хочу приготовить постный суп с бататом и пастой «ротелли».

У меня было ассорти из ротелли морковью, свёклой и шпинатом. В сухом виде паста выглядит очень симпатично и разноцветно, но, к сожалению, как это всегда бывает с пастой с добавлением натуральных красителей, после отваривания она станет одинакового сероватого цвета.

Часто в супы с макаронными изделиями добавляется картофель, но раз у нас макаронные изделия необычные, то и картофель будет не обычный, а сладкий батат. Почистим его и нарежем небольшими кубиками. Опускаем батат в холодную воду и ставим кастрюлю на огонь.

Репчатый лук мелко нарезаем и обжариваем его на сковородке, разогретой с небольшим количеством рафинированного растительного масла до золотистого цвета.

К обжаренному луку добавляем порезанную короткими тонкими брусочками морковь.

В процессе обжаривания овощей добавляем к ним соль по вкусу.

Для пикантности добавляем одну чайную ложку приправы «Итальянские травы», в состав которой входит сушеный измельченный базилик, сушеная зелень сельдерея, петрушки, душица и другие ароматные травы.

Готовую зажарку отправляем в кастрюлю к батату.

Доводим суп до кипения, затем добавляем пасту ротелли и тут же выключаем нагрев, чтобы наста не разварилась. Оставляем суп доходить до готовности на остывающей плите в течение пятнадцати-двадцати минут.

Готовый овощной суп с пастой ротелли подаем к столу, украсив его свежей зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 45 мин.