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Салат «Парижанка»

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Салат «Парижанка»

Описание приготовления:

Для приготовления салата используем классическое сочетание, которое полюбилось многим — курица, ананас, кукуруза. Обязательно добавим сливочную нотку сыром, а для заправки используем майонез. Салат легкий и очень нежный, он идеально подойдет как на каждый день, так и для особого случая. Если вы хотите более диетический вариант, возьмите для заправки греческий йогурт. Обязательно попробуйте приготовить салат "Парижанка", уверена, результатом вы останетесь довольны!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное филе вареное 150 Грамм
  • Кукуруза консервированная 100 Грамм
  • Ананас консервированный 100 Грамм
  • Яйца 2 Штуки
  • Сыр 100 Грамм (твердый)
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Соль 1 Щепотка
  • Перец молотый 1 Щепотка

Количество порций 3

Калорийность

189 ккал

Калорийность

19 г

Белки

7 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Парижанка"»

Салат "Парижанка"

Подготовьте все ингредиенты. Куриные яйца отварите в течение десяти минут, после чего залейте их холодной водой и оставьте на 10-15 минут.

Салат "Парижанка"

Куриное филе заранее сварите. В кастрюлю с водой переложите филе и варите после закипания 20-25 минут. Нарежьте холодное филе небольшими кусочками. Переложите курицу в салатник.

Салат "Парижанка"

Почистите куриные яйца и также нарежьте небольшими кубиками. Добавьте яйца к филе.

Салат "Парижанка"

Консервированные ананасы нарежьте кубиком и переложите в салат.

Салат "Парижанка"

Твердый сыр натрите на мелкой или средней терке, как вам больше нравится. Добавьте сыр к остальным ингредиентам.

Салат "Парижанка"

Откройте баночку с консервированной кукурузой, слейте сок, а кукурузу переложите в салат.

Салат "Парижанка"

Заправьте все майонезом, добавьте щепотку соли и молотого перца. Перемешайте все и подавайте салат к столу.

Салат "Парижанка"

Приятного аппетита!

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