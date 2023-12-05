Описание приготовления:
Для приготовления салата используем классическое сочетание, которое полюбилось многим — курица, ананас, кукуруза. Обязательно добавим сливочную нотку сыром, а для заправки используем майонез. Салат легкий и очень нежный, он идеально подойдет как на каждый день, так и для особого случая. Если вы хотите более диетический вариант, возьмите для заправки греческий йогурт. Обязательно попробуйте приготовить салат "Парижанка", уверена, результатом вы останетесь довольны!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе вареное 150 Грамм
- Кукуруза консервированная 100 Грамм
- Ананас консервированный 100 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль 1 Щепотка
- Перец молотый 1 Щепотка
Количество порций 3
Калорийность
189 ккал
Калорийность
19 г
Белки
7 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Парижанка"»
Подготовьте все ингредиенты. Куриные яйца отварите в течение десяти минут, после чего залейте их холодной водой и оставьте на 10-15 минут.
Куриное филе заранее сварите. В кастрюлю с водой переложите филе и варите после закипания 20-25 минут. Нарежьте холодное филе небольшими кусочками. Переложите курицу в салатник.
Почистите куриные яйца и также нарежьте небольшими кубиками. Добавьте яйца к филе.
Консервированные ананасы нарежьте кубиком и переложите в салат.
Твердый сыр натрите на мелкой или средней терке, как вам больше нравится. Добавьте сыр к остальным ингредиентам.
Откройте баночку с консервированной кукурузой, слейте сок, а кукурузу переложите в салат.
Заправьте все майонезом, добавьте щепотку соли и молотого перца. Перемешайте все и подавайте салат к столу.
Приятного аппетита!