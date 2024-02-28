Рецепт: Блины с сочной мясной начинкой — С добавлением лука, моркови и тыквы.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 0,5 кг;

молоко — 1 литр;

яйца куриные — 2 шт.;

соль — 0,5 ч.л.;

сода (гашенная лимонной кислотой) — 0,5 ч.л.;

масло растительное — для жарки;

печень свиная — 200 г;

сердце свиное — 300 г;

лук репчатый — 2 шт.;

морковь крупная сладкая — 1 шт.;

тыква — 150 г;

перец красный острый молотый — по вкусу.

Способ приготовления: Как печь блины, в данном рецепте не буду объяснять. Думаю, что с этим справится любой. У меня в рецепте приготовления блинов нет сахара, но вообще можно немного добавить. Я не добавляла из-за диетических соображений.

Свиную печень и свиное сердце отварила.

Подготовила лук, морковь и тыкву.

Овощи и тыкву потушила на сковороде с добавлением растительного масла.

Из отварных сердца и печени сделала фарш. К фаршу добавила тушёные овощи. Немного посолила и поперчила.

Содержимое миски тщательно перемешала. Потом на каждый блин выкладывала по столовой ложке начинки.

Блинчик можно завернуть разными способами. Я заворачивала конвертиком.

Затем эти конвертики поместила на сковороду, смазанную растительным маслом.

Благодаря этому, при обжарке, они запечатались.

Такие блинчики можно смело брать, и они не рассыпаются. При таком рецепте блинчики получаются очень сочными, так и тают во рту. Мы их едим со сметаной.

Время приготовления: 2 ч.