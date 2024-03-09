Салат «Принц» на праздничный стол. Красивый, вкусный и бюджетный салат

Салат — обязательный гость на любом праздничном столе. Это отличное блюдо, которое славится своей универсальностью. Салат может стать не только закуской, но и основным блюдом на торжестве. Например, существуют горячие салаты с мясом, морепродуктами.

Кроме салатов закусочных и основных, есть десертные салаты. Они отличаются тем, что больше похожи на десерт. Как правило, такие салаты содержат в составе много фруктов.

Сейчас каждый кулинар может подобрать салат под каждый торжественный случай. Причем, не важно, какой бюджет у праздника.

Расскажем про бюджетный салат “Принц” для торжества.

Ингредиенты:

куриная грудка отварная — 150 г;

солёные огурцы — 2 шт.;

варёные яйца — 5 шт.;

сыр — 80 г;

майонез.

Приготовление:

Отваренную в подсоленной воде грудку нарезаем маленькими кусочками. Аналогично поступаем и с солеными огурцами.

Делим очищенные вареные яйца на желтки и белки. Натираем желтки на мелкой терке.

Сыр натираем на крупной терке, отдельно трем белки. Выкладываем первым слоем куриное филе, смазываем майонезом. Делаем майонезную сеточку на каждом слое салата.

На куриный слой кладем огуречный, а затем желтковый. На слой желтков кладем слой из сыра, покрываем его белком.

Белки также распределяем по бокам салата.

Украсить данный салат можно зеленью и зернами граната.

Получается красивый вкусный и бюджетный салат.