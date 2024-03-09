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Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром — по-домашнему

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Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром — по-домашнему

Ингредиенты:
свинина — 700 г.;
лук репчатый — 1 шт.;
шампиньоны — 200 г.;
сыр твердый — 100 г.;
соль — по вкусу;
масло подсолнечное — для жарки;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Шампиньоны нарезаем произвольно.

Репчатый лук мелко шинкуем.

Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром - по-домашнему

Обжариваем шампиньоны и лук на сковороде с подсолнечным маслом, солим по вкусу.

Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром - по-домашнему

Свинину нарезаем на кусочки толщиной примерно 1 см.

Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром - по-домашнему

Отбиваем молоточком с обеих сторон.

Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром - по-домашнему

Обжариваем свинину с обеих сторон на сковороде с подсолнечным маслом до готовности, солим по вкусу.

Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром - по-домашнему

Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром - по-домашнему

Сыр натираем на мелкой тёрке.

Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром - по-домашнему

В форму для запекания выкладываем мясо, сверху обжаренные с луком грибы, добавляем перец по вкусу.

Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром - по-домашнему

Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром - по-домашнему

Посыпаем натертым сыром и отправляем в духовой шкаф запекаться при температуре 160-180 градусов на 20-30 минут.

Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром - по-домашнему

Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром - по-домашнему

Готовые отбивные можно подавать с любым гарниром.
Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 40 мин.

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