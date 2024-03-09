Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром — по-домашнему

Ингредиенты:

свинина — 700 г.;

лук репчатый — 1 шт.;

шампиньоны — 200 г.;

сыр твердый — 100 г.;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное — для жарки;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Шампиньоны нарезаем произвольно.

Репчатый лук мелко шинкуем.

Обжариваем шампиньоны и лук на сковороде с подсолнечным маслом, солим по вкусу.

Свинину нарезаем на кусочки толщиной примерно 1 см.

Отбиваем молоточком с обеих сторон.

Обжариваем свинину с обеих сторон на сковороде с подсолнечным маслом до готовности, солим по вкусу.

Сыр натираем на мелкой тёрке.

В форму для запекания выкладываем мясо, сверху обжаренные с луком грибы, добавляем перец по вкусу.

Посыпаем натертым сыром и отправляем в духовой шкаф запекаться при температуре 160-180 градусов на 20-30 минут.

Готовые отбивные можно подавать с любым гарниром.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 40 мин.