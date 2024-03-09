Рецепт: Отбивные из свинины с шампиньонами и сыром — по-домашнему

Ингредиенты:
свинина — 700 г.;
лук репчатый — 1 шт.;
шампиньоны — 200 г.;
сыр твердый — 100 г.;
соль — по вкусу;
масло подсолнечное — для жарки;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Шампиньоны нарезаем произвольно.
Репчатый лук мелко шинкуем.
Обжариваем шампиньоны и лук на сковороде с подсолнечным маслом, солим по вкусу.
Свинину нарезаем на кусочки толщиной примерно 1 см.
Отбиваем молоточком с обеих сторон.
Обжариваем свинину с обеих сторон на сковороде с подсолнечным маслом до готовности, солим по вкусу.
Сыр натираем на мелкой тёрке.
В форму для запекания выкладываем мясо, сверху обжаренные с луком грибы, добавляем перец по вкусу.
Посыпаем натертым сыром и отправляем в духовой шкаф запекаться при температуре 160-180 градусов на 20-30 минут.
Готовые отбивные можно подавать с любым гарниром.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч. 40 мин.