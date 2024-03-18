Салат с фасолью без мяса: рецепт вкусного постного салата

Сегодня начинается Великий пост, который закончится 4 мая. Начинается пост ровно за 7 недель до праздника Пасхи и длится 48 дней — до субботы перед Христовым Воскресением. Так что пора подбирать постное меню.

Если вы готовитесь к Пасхе, которую в этом году отмечают 5 мая, и соблюдаете Великий пост, то стоит записать несколько вкусных постных рецептов. Исключая из рациона мясо, не стоит забывать, что белок нам все-таки требуется. Отличный источник белка — это фасоль и орехи. А вкуса и красок можно добавить за счет других овощей. По желанию можно добавить или заменить какие-то продукты. Например, заменить фасоль на отварной нут, а белокочанную капусту положить вместо красной. Фокус расскажет, как его приготовить.

Постный салат с фасолью

Ингредиенты:

3 маленькие морковки, или одна большая;

3 стебля сельдерея;

1 луковица;

1 зеленый болгарский перец;

1/6 небольшого кочана красной капусты;

1 средняя вареная свекла;

грецкие орехи (по желанию);

1 банка белой фасоли;

петрушка или кинза;

3 ст. л. оливкового масла;

2 ч. л. бальзамического уксуса;

измельченный зубчик чеснока;

соль, черный молотый перец по вкусу.

Нарежьте маленькими кубиками морковь, сельдерей, лук, болгарский перец, свеклу и красную капусту.

Фасоль из банки слейте в дуршлаг и промойте холодной кипяченой водой.

Измельчите петрушку и орехи и добавьте к прочим ингредиентам.

Приготовьте заправку. Чеснок измельчите, смешайте с оливковым маслом, уксусом, солью и перцем.

Смешайте все нарезанные овощи и полейте заправкой. Хорошо перемешайте. Салат готов.

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