Салат с фасолью без мяса: рецепт вкусного постного салата

Сегодня начинается Великий пост, который закончится 4 мая. Начинается пост ровно за 7 недель до праздника Пасхи и длится 48 дней — до субботы перед Христовым Воскресением. Так что пора подбирать постное меню.
Если вы готовитесь к Пасхе, которую в этом году отмечают 5 мая, и соблюдаете Великий пост, то стоит записать несколько вкусных постных рецептов. Исключая из рациона мясо, не стоит забывать, что белок нам все-таки требуется. Отличный источник белка — это фасоль и орехи. А вкуса и красок можно добавить за счет других овощей. По желанию можно добавить или заменить какие-то продукты. Например, заменить фасоль на отварной нут, а белокочанную капусту положить вместо красной. Фокус расскажет, как его приготовить.
Постный салат с фасолью
Ингредиенты:
- 3 маленькие морковки, или одна большая;
- 3 стебля сельдерея;
- 1 луковица;
- 1 зеленый болгарский перец;
- 1/6 небольшого кочана красной капусты;
- 1 средняя вареная свекла;
- грецкие орехи (по желанию);
- 1 банка белой фасоли;
- петрушка или кинза;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 2 ч. л. бальзамического уксуса;
- измельченный зубчик чеснока;
- соль, черный молотый перец по вкусу.
Нарежьте маленькими кубиками морковь, сельдерей, лук, болгарский перец, свеклу и красную капусту.
Фасоль из банки слейте в дуршлаг и промойте холодной кипяченой водой.
Измельчите петрушку и орехи и добавьте к прочим ингредиентам.
Приготовьте заправку. Чеснок измельчите, смешайте с оливковым маслом, уксусом, солью и перцем.
Смешайте все нарезанные овощи и полейте заправкой. Хорошо перемешайте. Салат готов.
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