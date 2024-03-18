Не дайте себя обмануть: как отличить качественное масло от подделки

Подсолнечное масло – один из самых популярных видов масел. Его используются для приготовления блюд во всех кухнях мира. Оно получается путем удаления масла из обжаренных семян подсолнечника.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Одним из важнейших преимуществ подсолнечного масла является его высокая термическая устойчивость, что делает его идеальным выбором для жарки и запекания. Масло не только выдерживает высокую температуру, но и сохраняет естественный вкус и аромат продуктов.

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Что должно быть на этикетке и где она должна храниться

Для того чтобы выбрать вкусное и безопасное масло, прежде всего внимательно изучите этикетку и место хранения товара. Если до конца срока годности остается мало времени, не стоит покупать такую продукцию. Во время жарки это масло может давать горький привкус. Выбирайте бутылку, которая хранится подальше от прямых солнечных лучей. Под действием яркого света продукт быстрее портится.

Незаменимый ингредиент / Фото unsplash

Как насчет вида и вкуса

Также важно проверить цвет и запах масла, прежде чем его покупать. Натуральное подсолнечное масло должно быть светло-желтого цвета и прозрачным. Оно не должно быть ни мутным, ни слишком густым. Должно иметь легкую консистенцию и нейтральный запах.

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Как отличить рафинированное масло от нерафинированного

Нерафинированное подсолнечное масло имеет приятный запах и вкус, но оно не может долго храниться, быстро мутнеет и становится горьким. Нерафинированное подсолнечное масло очищают механическим путем без дополнительной обработки. Оно имеет насыщенный темно-желтый окрас, ярко выраженный вкус и запах семян.

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