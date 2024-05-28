Салат с говядиной: рецепт яркого, ароматного и вкусного блюда (видео)

Салат обладает невероятным вкусом и ароматом. а на столе выделяется ярким видом.

Если хочется вкусного и в то же время легкого салата, воспользуйтесь рецептом кулинарного блогера Юлии Симончук и приготовьте питательное и невероятно аппетитное блюдо. Оно не только разнообразит повседневное меню, но и достойно украсит праздничный стол, поскольку выглядит очень ярко.

Салат с говядиной.

Ингредиенты:

говядина отварная – 300 гр;

помидор – 2 шт;

болгарский перец – 2 шт(желтый и красный);

огурец свежий – 1-2 шт;

лук синий – 1/2 шт;

горошек консервированный – 1 банка;

соль, перец – по вкусу;

чеснок – 2 зубчика;

масло – 100 мл;

соевый соус – 2 ст. л;

петрушка.

Способ приготовления:

Говядину отварить до готовности, нарезать соломкой. Огурец, перец и помидор помыть, перец почистить от плодоножки и семян. Все овощи порезать соломкой. Выложить все в салатник, добавить горошек. Выдавить чеснок. По чесноку полить нагретым маслом (так лучше раскроется аромат и вкус), добавить соевый соус, соль, перец и измельченную зелень и перемешать.

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