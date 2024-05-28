ГлавнаяРецептыТакого нежного вы еще не ели: рецепт идеального маринада для шашлыка Такого нежного вы еще не ели: рецепт идеального маринада для шашлыка На чтение: 1 минута В приготовлении шашлыка очень важно его правильно замариновать. С этим простым рецептом у вас все получится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вы можете использовать и говядину, и свинину. Этот маринад одинаково хорошо подходит к ним обоим. Стоит попробовать Дешево и очень вкусно: тушим мягкие куриные желудки в сметане Рецепт шашлыка из говядины Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 800 граммов говядины; – 100 миллилитров водки; – 4 зубчика чеснока; – 50 миллилитров оливкового масла; – 20 миллилитров лимонного сока; – соль, перец, зелень по вкусу; – 150 граммов томатного соуса. Приготовление: Говядину помойте и просушите бумажным полотенцем. Нарежьте средними кусочками и положите в миску. Влейте водку и тщательно перемешивайте несколько минут, чтобы мясо ее впитало. Посолите, поперчите, добавьте сок лимона и чеснок. Перемешайте и оставьте на ночь мариноваться. Перед приготовлением добавьте оливковое масло и перемешайте. Нанизывайте мясо на шампуры по 6 – 8 кусочков и жарьте на разогретых углях до румяности, постоянно переворачивая. Подавайте с томатным соусом и зеленью. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить куриный террин, который будет вкуснее, чем колбаса. Поделитесь с друзьями