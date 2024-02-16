В состав большинства салатов входит именно отварное мясо. Это касается всех его видов (говядины, курицы, свинины). Но сегодня мы поговорим о том, как вкусно приготовить салат с жареной курицей и кукурузой. В чём же преимущества такого мяса над отварным?

Давайте будем честны. Отварить куриное филе так, чтобы оно получилось и правда сочным, — довольно тяжелая задача. Чаще всего такое мясо выходит сухим. Этого не случится, если обжарить курицу на сковороде. Сперва готовьте ее на большом огне. Когда у мяса появится золотистая корочка, уменьшите нагрев. Этот румянец укажет на то, что сок запечатан внутри мяса. Также не передержите филе на сковороде, иначе оно будет жестким.

Как приготовить салат с жареной курицей и кукурузой

Вы можете выбирать абсолютно любой способ нарезки основных ингредиентов. Вам не по душе соломка? В этом случае можете нарезать твердый сыр и огурец небольшими кубиками (так же, как и яйца).

Ингредиенты

Куриные желудки300 г Твердый сыр150 г Консервированная кукуруза100 г Яйцо4 шт. Огурцы2 шт. Чеснок2 зуб. Сметана1,5 ст. л. Майонез2 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Промываем куриное филе. Нарезаем его кубиками. Обжариваем курицу на разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Добавляем молотую паприку, соль и черный перец. Перемешиваем. Держим курицу на среднем огне до готовности.Нарезаем твердый сыр небольшой соломкой. Промываем огурец. Обсушиваем его с помощью бумажных полотенец. Нарезаем огурец такой же соломкой, как и сыр. Отвариваем яйца вкрутую. Удаляем скорлупу. Нарезаем яйца кубиком. Сливаем с консервированной кукурузы жидкость. В глубокую емкость выкладываем нарезанные соломкой твердый сыр и свежий огурец. Добавляем консервированную кукурузу и отварные яйца. Сливаем лишнее масло с обжаренной курицы. Выкладываем мясо в миску к соединенным ингредиентам.Делаем заправку. В небольшой емкости соединяем майонез и густую сметану. Очищаем чеснок. Измельчаем его с помощью пресса. Добавляем чеснок к сметане и майонезу. Перемешиваем до однородности. Заправляем компоненты салата чесночной смесью. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешиваем все ингредиенты.

При желании вы можете сделать это блюдо еще пикантнее. Для этого возьмите половину луковицы. Замаринуйте ее в уксусе и небольшом количестве горячей воды. Добавьте сахар и соль. Через 15 минут отожмите маринованный лук и добавьте его в салат с курочкой и кукурузой.