В состав большинства салатов входит именно отварное мясо. Это касается всех его видов (говядины, курицы, свинины). Но сегодня мы поговорим о том, как вкусно приготовить салат с жареной курицей и кукурузой. В чём же преимущества такого мяса над отварным?
Давайте будем честны. Отварить куриное филе так, чтобы оно получилось и правда сочным, — довольно тяжелая задача. Чаще всего такое мясо выходит сухим. Этого не случится, если обжарить курицу на сковороде. Сперва готовьте ее на большом огне. Когда у мяса появится золотистая корочка, уменьшите нагрев. Этот румянец укажет на то, что сок запечатан внутри мяса. Также не передержите филе на сковороде, иначе оно будет жестким.
Как приготовить салат с жареной курицей и кукурузой
Вы можете выбирать абсолютно любой способ нарезки основных ингредиентов. Вам не по душе соломка? В этом случае можете нарезать твердый сыр и огурец небольшими кубиками (так же, как и яйца).
Ингредиенты
Куриные желудки300 г Твердый сыр150 г Консервированная кукуруза100 г Яйцо4 шт. Огурцы2 шт. Чеснок2 зуб. Сметана1,5 ст. л. Майонез2 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу
Приготовление
- Промываем куриное филе. Нарезаем его кубиками. Обжариваем курицу на разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Добавляем молотую паприку, соль и черный перец. Перемешиваем. Держим курицу на среднем огне до готовности.Нарезаем твердый сыр небольшой соломкой. Промываем огурец. Обсушиваем его с помощью бумажных полотенец. Нарезаем огурец такой же соломкой, как и сыр.
Отвариваем яйца вкрутую. Удаляем скорлупу. Нарезаем яйца кубиком. Сливаем с консервированной кукурузы жидкость. В глубокую емкость выкладываем нарезанные соломкой твердый сыр и свежий огурец. Добавляем консервированную кукурузу и отварные яйца.
Сливаем лишнее масло с обжаренной курицы. Выкладываем мясо в миску к соединенным ингредиентам.Делаем заправку. В небольшой емкости соединяем майонез и густую сметану. Очищаем чеснок. Измельчаем его с помощью пресса. Добавляем чеснок к сметане и майонезу. Перемешиваем до однородности.
Заправляем компоненты салата чесночной смесью. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешиваем все ингредиенты.
При желании вы можете сделать это блюдо еще пикантнее. Для этого возьмите половину луковицы. Замаринуйте ее в уксусе и небольшом количестве горячей воды. Добавьте сахар и соль. Через 15 минут отожмите маринованный лук и добавьте его в салат с курочкой и кукурузой.