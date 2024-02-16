Вкусный салат «Монпасье» — на торжество готовлю только его. Самое яркое блюдо праздничном столе

Никакой праздник в странах СНГ не обходится без салатов. Многие умудряются даже на Масленицу приготовить Цезарь и Оливье.

На самом деле культура готовки салатов распространена буквально везде. Это легкое блюдо, часто с овощами и фруктами, которое подходит для всех. Однако, часто готовить одни и те же салаты наскучивает. Гостям и хозяевам праздника хочется разнообразия.

В таком случае стоит искать новые рецепты салатов. Стоит постоянно экспериментировать, чтобы найти свои любимые блюда на торжество. Не всегда это выходит сразу. Для этого перед праздником можно готовить небольшую порцию салата и дегустировать.

Расскажем про рецепт одного из праздничных салатов “Монпансье”.

Ингредиенты для салата “Монпансье”:

куриное филе — шт.;

соль — щепотка;

майонез — 2 ст.л.;

салат айсберг;

яйца — 2 шт.;

сыр — 100 г;

консервированная кукуруза — 3 ч.л.;

виноград — 5 шт.;

клюква — 5 шт.

Приготовление салата “Монпансье”:

Отвариваем куриное филе в подсоленной воде и нарезаем мелким кубиком. Солим филе и смешиваем с ложкой майонеза.

Шинкуем листья салата, смешиваем с майонезом и тоже солим. Отвариваем вкрутую яйца и нарезаем маленьким кубиком.

Натираем на мелкой терке сыр.

Выкладываем вокруг перевернутого стакана на плоскую тарелку куриное филе и куриные яйца, смазываем майонезом. На яичный слой кладем консервированную кукурузу.

Смазываем кукурузный слой, выкладываем салат и посыпаем конструкцию сыром. По кругу кладем с чередованием виноград и клюкву.

Остается убрать стакан с тарелки.

Можно подавать оригинальный салат “Монпансье” к празднику.