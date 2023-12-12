Как приготовить идеальный говяжий стейк: секреты, о которых вы не знали

Люди начали готовить мясо на огне еще в доисторическое время – около 1,8 миллиона лет назад. Археологические данные свидетельствуют, что это изобретение улучшило усвояемость продукта, сделало его более безопасным для употребления и помогло человеку выжить.

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Сегодня рецепт наших предков претерпел большие изменения. Мы готовим стейки на мангале и барбекю. И, приспособившись к жизни в домах, используем для прожарки мяса сковороды. Что важно – даже таким образом стейки получаются невероятно вкусными и сочными, замечает 24 Канал.

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Но независимо от выбранного метода приготовления и степени прожаривания мяса, это блюдо станет украшением праздничного стола или быстрым кулинарным решением на каждый день. Особенно, если знать секреты, которые превратят стейк в самое настоящее произведение искусства.

Как приготовить вкусный стейк на сковороде: полезные лайфхаки

Можно получить невероятное удовольствие от каждого кусочка прожаренного мяса. А вот процесс его приготовления у некоторых людей вызывает беспокойство. Исправить это вполне реально. Для этого достаточно положиться на опыт ведущих шеф-поваров с многолетней практикой.

Одним из таких является бренд-шеф Кулинарного центра МХП Илья Демковский. За 20 лет работы в ресторанной и кулинарной сфере он смог вывести собственную формулу приготовления идеального стейка. Илья и бренд фермерской говядины Skott Smeat, с которым он работает, делятся лайфхаками, которые помогут добиться такого же результата и вам.