Описание приготовления:
За счет яиц салат получается нежным, лук дает ему сладкую нотку, а папоротник вполне заменит соль. Если не любите сладкий лук, его можно замариновать с сахаром, солью и уксусом. Этот вариант базовый, при желании можно его дополнить свежими огурцами и болгарским перцем.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Папоротник 100 Грамм (соленый)
- Яйцo 2 Штуки
- Лук репчатый 1 Штука (сладкий)
- Майонез 2 Ст. ложки
Количество порций 2
Калорийность
136 ккал
Калорийность
13 г
Белки
0 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с папоротником»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с папоротником. Яйца отварите вкрутую и остудите.
Папоротник вымойте и замочите в холодной воде на 4-6 часов. Затем папоротник сполосните и дайте воде стечь.
Если сладкий лук не нашли, залейте порезанный репчатый лук горячей водой и оставьте на 1 минуту. Откиньте его на сито и дайте воде полностью стечь.
Папоротник порежьте на кусочки и выложите в салатник.
Вареные яйца порежьте кубиком и добавьте к папоротнику.
Добавьте в салатник репчатый лук, перемешайте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!