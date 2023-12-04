Описание приготовления:

За счет яиц салат получается нежным, лук дает ему сладкую нотку, а папоротник вполне заменит соль. Если не любите сладкий лук, его можно замариновать с сахаром, солью и уксусом. Этот вариант базовый, при желании можно его дополнить свежими огурцами и болгарским перцем.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Папоротник 100 Грамм (соленый)

Яйцo 2 Штуки

Лук репчатый 1 Штука (сладкий)

Майонез 2 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

136 ккал

Калорийность

13 г

Белки

0 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с папоротником»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с папоротником. Яйца отварите вкрутую и остудите.

Папоротник вымойте и замочите в холодной воде на 4-6 часов. Затем папоротник сполосните и дайте воде стечь.

Если сладкий лук не нашли, залейте порезанный репчатый лук горячей водой и оставьте на 1 минуту. Откиньте его на сито и дайте воде полностью стечь.

Папоротник порежьте на кусочки и выложите в салатник.

Вареные яйца порежьте кубиком и добавьте к папоротнику.

Добавьте в салатник репчатый лук, перемешайте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!