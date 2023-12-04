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Салат с папоротником

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Салат с папоротником

Описание приготовления:

За счет яиц салат получается нежным, лук дает ему сладкую нотку, а папоротник вполне заменит соль. Если не любите сладкий лук, его можно замариновать с сахаром, солью и уксусом. Этот вариант базовый, при желании можно его дополнить свежими огурцами и болгарским перцем.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Папоротник 100 Грамм (соленый)
  • Яйцo 2 Штуки
  • Лук репчатый 1 Штука (сладкий)
  • Майонез 2 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

136 ккал

Калорийность

13 г

Белки

0 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с папоротником»

Салат с папоротником

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с папоротником. Яйца отварите вкрутую и остудите.

Салат с папоротником

Папоротник вымойте и замочите в холодной воде на 4-6 часов. Затем папоротник сполосните и дайте воде стечь.

Салат с папоротником

Если сладкий лук не нашли, залейте порезанный репчатый лук горячей водой и оставьте на 1 минуту. Откиньте его на сито и дайте воде полностью стечь.

Салат с папоротником

Папоротник порежьте на кусочки и выложите в салатник.

Салат с папоротником

Вареные яйца порежьте кубиком и добавьте к папоротнику.

Салат с папоротником

Добавьте в салатник репчатый лук, перемешайте и подавайте к столу.

Салат с папоротником

Приятного аппетита!

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