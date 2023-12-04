Готовлю уже 30 лет и не надоедает. Знаменитый салат из 3-х ингредиентов:

Салаты — это древнее блюдо, пришедшее к нам из Греции. Готовить салаты стали в те времена, когда только начали зарождаться Олимпийские игры. Вероятно, салаты существовали и раньше. Но исторически считается, что первые упоминания о салатах возникли лишь в Древней Греции.

Тогда салат был дорогим блюдом. Причина большой цены заключалась в заправке салата, то есть в соли.

Дело в том, что в древности соль была дорогой из-за сложности в добыче этого ресурса. Поэтому солить блюда могли лишь люди с большим достатком. Хотя, сам по себе салат не имел в своем составе шикарных ингредиентов — лук и зелень.

Сейчас салаты стали намного сложнее и разнообразнее. Хотя, тоже могут состоять из пары тройки ингредиентов.

Ингредиенты для салата:

отварное мясо — 300 г;

огурцы — 300 г;

красный лук — 1 шт.;

соль — 1 ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

уксус 6% — 1 ст.л.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 50 г;

лавровый лист;

черный перец — 5 горошин.

Приготовление салата:

Нарезаем полукольцами лук. Высыпаем к луку соль и сахарный песок, заливаем уксусом и кипятком. Оставляем лук мариноваться на 5-10 минут.

Нарезаем маленькими длинными брусочками соленые или маринованные огурцы. Разделяем на волокна отварное мясо, добавляем к огурцам.

Сливаем воду с маринованного лука, кладем к мясу и огурцам. В сковороде разогреваем растительное масло с лавровым листом и черным перцем.

Нарезаем небольшими кубиками зубчики чеснока. Кладем чеснок в сковороду с маслом и обжариваем до золотистого цвета.

Выливаем горячее масло в салат через сито.

Перемешиваем компоненты в салате.

Оставляем блюдо на несколько часов, чтобы все ингредиенты пропитались чесночным маслом.