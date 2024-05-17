Салат с редисом: рецепт легкого и сытного весеннего блюда

Салат может быть как добавкой к гарниру, так и самостоятельным блюдом.
Салат с редисом и сыром – хорошее дополнение к любому гарниру на обед или ужин. Его также можно есть как самостоятельное блюдо. Рекомендуем вам порадовать себя и близких вкусным салатом по рецепту из блога «Кулинарная книга». Благо, недостатка в свежем редисе и зелени сейчас нет.
Салат с редисом и сыром
Ингредиенты:
- редис – 250 гр;
- яйца – 4 шт.
- твердый сыр – 150 гр;
- ветчина – 200 гр;
- зеленый лук;
- майонез;
- соль.
Способ приготовления:
Редис хорошо помыть, обрезать хвостики и верхушки, натереть на крупной терке. На такой же терке измельчить сыр. Куриные яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и натереть на мелкой терке, а ветчину нарезать соломкой. Зеленый лук вымыть, просушить и нашинковать.
Теперь приступаем к сборке салата. На блюдо поставить кулинарное кольцо и первым слоем выложить ветчину, затем яйца, лук, творог и сверху редис.
Каждый слой необходимо закрывать сеточкой из майонеза и подсаливать по желанию.
Сверху салат украсить зеленью и сразу же подавать на стол.
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