Пышные оладьи с бананами. Рецепт за 15 минут: вся семья будет довольна

Оладьи – это один из любимых завтраков, знакомых нам еще с детства. Они могут стать отличным вариантом перекуса или дополнения к чаепитию. Их аромат и вкус напоминают деревню у бабушки. Есть различные секреты по приготовлению пышных и необычных оладьей. Например, их можно приготовить быстро и просто с бананами. Они получаются воздушными и очень нежными.

Ингредиенты:

молоко – 150 мл;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 25 г;

сметана – 50 г;

сливочное масло – 15 г;

ваниль – 1 ч. л.;

соль – ¼ ч. л.;

сода – ½ ч. л.;

мука – 150 г;

бананы – 4-5 шт.

Приготовление оладий:

Начинаем приготовление теста. В миску отправляем куриное яйцо, добавляем сметану. Вместе сметаны можно использовать кефир или йогурт, в зависимости от ваших предпочтений. Далее всыпаем сахар, щепотку соли, ванильный экстракт. Содержимое перемешиваем с помощью венчика. Через 1-2 минуты вливаем немного молока. Затем просеиваем муку и соду.

Теперь все снова перемешиваем и постепенно добавляем оставшееся молоко. Это позволит корректировать консистенцию и густоту теста. Когда тесто приобретет однородную массу, добавляем к нему растопленное сливочное масло.

Переходим к бананам.

Фрукты режем дольками. В тесто их выкладываем не сразу, а постепенно. Аккуратно перемешиваем содержимое, чтобы кусочки бананов не сломались.

Переходим к приготовлению.

Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло. Тесто аккуратно набираем с помощью столовой ложки.

На один оладушек идет одна банановая долька.

Выкладываем на сковородку, убавляем огонь на плите, чтобы ничего не подгорело.

Обжарка происходит довольно быстро – примерно по 1,5-2 минуты с каждой стороны. Снимаем оладьи и выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем.

Такие оладьи получаются очень воздушными, пышными и вкусными, а банан добавляет нежность и сладкий аромат. Вся семья будет довольна таким блюдом.

Приятного аппетита!