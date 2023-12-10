Салат с тунцом за 3 минуты. Можно и на Новый год поставить: быстро и вкусно

Мясо тунца считается одним из самых дорогих среди рыбы. В чем причина дороговизны тунца? Дело в том, что добывать тунец бывает достаточно сложно. Также популяция этой рыбы намного меньше, нежели у других обитателей морей и рек. Помимо добычи тунца, его нужно правильно транспортировать до прилавков магазинов.

Эти факторы доставки влияют на цену рыбы. Кроме того, тунец также весьма полезен для человека. В нем содержится много витаминов группы А, D и Е, а также Омега-3. Ценность тунец приобрел из-за ненасыщенных жирных кислот.

Если вы хотите начать готовить блюда с тунцом, то выбирайте консервированную рыбу. С ней можно приготовить салаты.

Ингредиенты для салата из тунца:

Яйца — 3 шт.;

Тунец — 180 г;

Сыр — 60 г;

Лук зеленый — 1 пучок;

Огурец — 2 шт.;

Майонез;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление салата из тунца:

Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем. Нарезаем яйца на маленький кубик. Натираем на крупной терке сыр, нарезаем брусочками огурец.

Выкладываем в салатник яйца, сыр и огурец. Шинкуем мелко зеленый лук, добавляем в салат. Измельчаем вилкой кусочки тунца, выкладываем в салат.

Солим и заправляем салат майонезом, тщательно перемешиваем.

В результате получается быстрый вкусный салат с тунцом. Это отличная идея для перекуса.