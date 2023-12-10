Салат с тунцом за 3 минуты. Можно и на Новый год поставить: быстро и вкусно

Мясо тунца считается одним из самых дорогих среди рыбы. В чем причина дороговизны тунца? Дело в том, что добывать тунец бывает достаточно сложно. Также популяция этой рыбы намного меньше, нежели у других обитателей морей и рек. Помимо добычи тунца, его нужно правильно транспортировать до прилавков магазинов.
Эти факторы доставки влияют на цену рыбы. Кроме того, тунец также весьма полезен для человека. В нем содержится много витаминов группы А, D и Е, а также Омега-3. Ценность тунец приобрел из-за ненасыщенных жирных кислот.
Если вы хотите начать готовить блюда с тунцом, то выбирайте консервированную рыбу. С ней можно приготовить салаты.
Ингредиенты для салата из тунца:
- Яйца — 3 шт.;
- Тунец — 180 г;
- Сыр — 60 г;
- Лук зеленый — 1 пучок;
- Огурец — 2 шт.;
- Майонез;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление салата из тунца:
Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и очищаем. Нарезаем яйца на маленький кубик. Натираем на крупной терке сыр, нарезаем брусочками огурец.
Выкладываем в салатник яйца, сыр и огурец. Шинкуем мелко зеленый лук, добавляем в салат. Измельчаем вилкой кусочки тунца, выкладываем в салат.
Солим и заправляем салат майонезом, тщательно перемешиваем.
В результате получается быстрый вкусный салат с тунцом. Это отличная идея для перекуса.