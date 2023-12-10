Рецепт: Соус Гуакамоле — Мексиканская классика

Ингредиенты:

авокадо — 1 шт;

лимон — половина 1 шт;

соль — по вкусу;

оливковое масло extra virgin — 2 ч.л.;

перец черный молотый — щепотка;

чеснок сухой — щепотка;

тосты из белого хлеба — по желанию;

мускатный орех — щепотка

Способ приготовления: Всем любителям авокадо и не любителям, привет! Предлагаю сегодня приготовить лёгкое блюдо родом из Мексики. Гуакамоле!

Его готовят по-разному и подают тоже по-разному. Основа, или классика жанра мне нравится больше всего. Для классики понадобится немного ингредиентов. Для подачи блюда можно использовать тосты или чипсы, в идеале кукурузные.

Итак, что понадобится?

Прежде всего нужно купить спелый и вкусный авокадо. Его необходимо помыть и высушить бумажным полотенцем. Далее разрезаем его напополам, удаляем косточку.

Для удобства извлечения мякоти, надрезаем мякоть крестообразно. С помощью маленькой ложки извлекаем мякоть.

Далее всю мякоть разминаем тщательно вилкой. Можно также воспользоваться блендером.

Поливаем авокадо соком лимона.

И измельчаем массу до пюре образного состояния. Посыпаем черным молотым перцем, солим по вкусу, перемешиваем.

Добавляем оливковое масло. Перемешиваем.

Теперь пришла очередь сухого чеснока мускатного ореха. Добавляем их в нашу вкусную массу.

Тщательно перемешиваем наш соус в последний раз и занимаемся тостами. Хлеб нарезаем и подсушиваем на сухой горячей сковороде.

Готовый Гуакамоле подаём на тостах. Приятного аппетита!

Если хочется внести разнообразие, то можно в основу соуса добавить также лук, помидоры, но нам нравится Гуакамоле именно в таком классическом виде.

Время приготовления: 7 мин. Примерная стоимость порции: 80 руб.