Рецепт: Соус Гуакамоле — Мексиканская классика

Ингредиенты:
авокадо — 1 шт;
лимон — половина 1 шт;
соль — по вкусу;
оливковое масло extra virgin — 2 ч.л.;
перец черный молотый — щепотка;
чеснок сухой — щепотка;
тосты из белого хлеба — по желанию;
мускатный орех — щепотка
Способ приготовления: Всем любителям авокадо и не любителям, привет! Предлагаю сегодня приготовить лёгкое блюдо родом из Мексики. Гуакамоле!
Его готовят по-разному и подают тоже по-разному. Основа, или классика жанра мне нравится больше всего. Для классики понадобится немного ингредиентов. Для подачи блюда можно использовать тосты или чипсы, в идеале кукурузные.
Итак, что понадобится?
Прежде всего нужно купить спелый и вкусный авокадо. Его необходимо помыть и высушить бумажным полотенцем. Далее разрезаем его напополам, удаляем косточку.
Для удобства извлечения мякоти, надрезаем мякоть крестообразно. С помощью маленькой ложки извлекаем мякоть.
Далее всю мякоть разминаем тщательно вилкой. Можно также воспользоваться блендером.
Поливаем авокадо соком лимона.
И измельчаем массу до пюре образного состояния. Посыпаем черным молотым перцем, солим по вкусу, перемешиваем.
Добавляем оливковое масло. Перемешиваем.
Теперь пришла очередь сухого чеснока мускатного ореха. Добавляем их в нашу вкусную массу.
Тщательно перемешиваем наш соус в последний раз и занимаемся тостами. Хлеб нарезаем и подсушиваем на сухой горячей сковороде.
Готовый Гуакамоле подаём на тостах. Приятного аппетита!
Если хочется внести разнообразие, то можно в основу соуса добавить также лук, помидоры, но нам нравится Гуакамоле именно в таком классическом виде.
Время приготовления: 7 мин. Примерная стоимость порции: 80 руб.