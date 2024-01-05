Описание приготовления:

Готовится слоёный салат очень легко, а для приготовления понадобятся самые простые и доступные продукты, которые наверняка найдутся у многих хозяек. Оформить салат можно при помощи кулинарного кольца, а так же просто можно выложить в глубокий салатник или на плоское блюдо горочкой. Наряду с мясными салатами, праздничный стол украшают и рыбными. Возьмите этот рецепт на заметку!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Шпроты Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Шпроты 1 Банка

Картофель 2-3 Штук

Морковь 1-2 Штук

Яйцо 4 Штуки

Укроп 1/2 Пучка

Лук зеленый 1/2 Пучка

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

167 ккал

Калорийность

9 г

Белки

12 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Шпротка"»

Подготовьте все ингредиенты. Яйца и овощи заранее отварите и дайте остыть.

Я буду выкладывать салат при помощи кулинарного кольца, но можно просто выложить его слоями в любой глубокий салатник. Первым слоем выложите тёртый картофель. Посолите, поперчите и смажьте слой майонезом.

Шпроты разомните вилкой, добавив небольшое количество масла из банки для сочности, и выложите вторым слоем.

Посыпьте шпроты измельчённой зеленью.

Варёные яйца натрите на крупной тёрке. Половину яиц выложите следующим слоем. Посолите и смажьте майонезом.

Далее выложите тёртую морковь. Посолите и так же смажьте майонезом.

Оставшиеся яйца выложите последним слоем.

Посолите, поперчите, сделайте сеточку из майонеза и украсьте зеленью.

Дайте салату немного пропитаться, затем аккуратно снимите кольцо и подавайте к столу. Салат "Шпротка" готов. Приятного аппетита!