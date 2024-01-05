Портал про города-курорты | Perekop

Салат «Шпротка»

На чтение: 2 минуты
Салат «Шпротка»

Описание приготовления:

Готовится слоёный салат очень легко, а для приготовления понадобятся самые простые и доступные продукты, которые наверняка найдутся у многих хозяек. Оформить салат можно при помощи кулинарного кольца, а так же просто можно выложить в глубокий салатник или на плоское блюдо горочкой. Наряду с мясными салатами, праздничный стол украшают и рыбными. Возьмите этот рецепт на заметку!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Шпроты Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Шпроты 1 Банка
  • Картофель 2-3 Штук
  • Морковь 1-2 Штук
  • Яйцо 4 Штуки
  • Укроп 1/2 Пучка
  • Лук зеленый 1/2 Пучка
  • Майонез По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 8

Калорийность

167 ккал

Калорийность

9 г

Белки

12 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Шпротка"»

Салат "Шпротка"

Подготовьте все ингредиенты. Яйца и овощи заранее отварите и дайте остыть.

Салат "Шпротка"

Я буду выкладывать салат при помощи кулинарного кольца, но можно просто выложить его слоями в любой глубокий салатник. Первым слоем выложите тёртый картофель. Посолите, поперчите и смажьте слой майонезом.

Салат "Шпротка"

Шпроты разомните вилкой, добавив небольшое количество масла из банки для сочности, и выложите вторым слоем.

Салат "Шпротка"

Посыпьте шпроты измельчённой зеленью.

Салат "Шпротка"

Варёные яйца натрите на крупной тёрке. Половину яиц выложите следующим слоем. Посолите и смажьте майонезом.

Салат "Шпротка"

Далее выложите тёртую морковь. Посолите и так же смажьте майонезом.

Салат "Шпротка"

Оставшиеся яйца выложите последним слоем.

Салат "Шпротка"

Посолите, поперчите, сделайте сеточку из майонеза и украсьте зеленью.

Салат "Шпротка"

Дайте салату немного пропитаться, затем аккуратно снимите кольцо и подавайте к столу. Салат "Шпротка" готов. Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек