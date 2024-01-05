Описание приготовления:
Готовится слоёный салат очень легко, а для приготовления понадобятся самые простые и доступные продукты, которые наверняка найдутся у многих хозяек. Оформить салат можно при помощи кулинарного кольца, а так же просто можно выложить в глубокий салатник или на плоское блюдо горочкой. Наряду с мясными салатами, праздничный стол украшают и рыбными. Возьмите этот рецепт на заметку!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Шпроты Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Шпроты 1 Банка
- Картофель 2-3 Штук
- Морковь 1-2 Штук
- Яйцо 4 Штуки
- Укроп 1/2 Пучка
- Лук зеленый 1/2 Пучка
- Майонез По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 8
Калорийность
167 ккал
Калорийность
9 г
Белки
12 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Шпротка"»
Подготовьте все ингредиенты. Яйца и овощи заранее отварите и дайте остыть.
Я буду выкладывать салат при помощи кулинарного кольца, но можно просто выложить его слоями в любой глубокий салатник. Первым слоем выложите тёртый картофель. Посолите, поперчите и смажьте слой майонезом.
Шпроты разомните вилкой, добавив небольшое количество масла из банки для сочности, и выложите вторым слоем.
Посыпьте шпроты измельчённой зеленью.
Варёные яйца натрите на крупной тёрке. Половину яиц выложите следующим слоем. Посолите и смажьте майонезом.
Далее выложите тёртую морковь. Посолите и так же смажьте майонезом.
Оставшиеся яйца выложите последним слоем.
Посолите, поперчите, сделайте сеточку из майонеза и украсьте зеленью.
Дайте салату немного пропитаться, затем аккуратно снимите кольцо и подавайте к столу. Салат "Шпротка" готов. Приятного аппетита!