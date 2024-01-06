Рецепт: Соус «Болоньезе» — с томатами

Ингредиенты:
фарш — 500 г;
лук репчатый — 1 шт.;
чеснок — 3 зуб.;
томаты в собственном соку — 300 г;
томатная паста — 1 ст.л.;
лавровый лист — 2 шт.;
масло растительное — 1 ст.л.;
паприка молотая — 1 ст.л.;
соль — 1 ч.л.;
перец черный молотый — 0.5 ч.л.;
вода — 400 мл;
зелень — 3 веточки
Способ приготовления: Здравствуйте, дорогие кулинары! Многим известно блюдо паста Болоньезе итальянской кухни. Хочу поделиться с вами рецептом приготовления мясного соуса Болоньезе с томатами а собственном соку. Это невероятно вкусное и ароматное блюдо, которое лучше всего подавать с домашней лапшой. Готовить такой соус абсолютно не сложно. Фарш для приготовления можно выбрать абсолютно любой. Также можно поиграть и со специями, хорошо подойдут итальянские травы, орегано, мускатный орех, базилик, лавровый лист. Густоту соуса можно регулировать на свой вкус. Всем рекомендую попробовать этот прекрасный соус для пасты. Это просто объедение — нежное и сочное мясо с кусочками помидоров в насыщенном томатном соусе. Пальчики оближешь!
Сначала берём фарш. Я использую домашний фарш из свинины и курицы собственного приготовления. Если он у вас замороженный, то его необходимо разморозить щадящим способом, оставив в холодильнике на ночь.
Очищаем лук и чеснок, промываем и мелко нарезаем кубиками острым ножом. Открываем баночку томатов в собственном соку. Можно использовать как покупные томаты, так и собственного приготовления.
Обжариваем кубики лука и чеснока на разогретом растительном масле без запаха до румяности. Готовим на среднем огне, помешивая.
Добавляем фарш в сковороду к обжаренному лук и чесноку, убавляем огонь на минимальный. Готовим несколько минут до явного изменения цвета фарша. Всё время мешаем лопаткой фарш, разбивая комочки фарша.
Затем прибавляем огонь до сильного и выпариваем всю жидкость, которая образовалась от фарша в сковородке. Не забываем помешивать, чтоб фарш не пригорел.
Добавляем в сковородку томаты в собственном соку, сушеный базилик, соль и черный молотый перец. Перемешиваем.
Добавляем томатную пасту, лавровые листики, молотую сладкую паприку и воду. У меня томатная паста замороженная. Я ее так храню, поскольку открывая большую банку томатной пасты, ее невозможно так быстро использовать и она может испортиться. Я раскладываю в пакетики по столовой ложке томатной пасты и кладу в морозилку до надобности.
Доводим массу до кипения, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 20 минут.
Выключаем огонь, добавляем измельчённую зелень и соус Болоньезе готов. Зелень можно использовать любую. В оригинале кладут кинзу, я же добавляю укроп.
Горячий мясной соус подаём с любым гарниром. Вкуснее всего кушать с отварными спагетти или домашней лапшой.
Приятного всем аппетита!
Готовьте с любовью!
Время приготовления: 50 мин.