Рецепт: Соус «Болоньезе» — с томатами

Ингредиенты:

фарш — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 3 зуб.;

томаты в собственном соку — 300 г;

томатная паста — 1 ст.л.;

лавровый лист — 2 шт.;

масло растительное — 1 ст.л.;

паприка молотая — 1 ст.л.;

соль — 1 ч.л.;

перец черный молотый — 0.5 ч.л.;

вода — 400 мл;

зелень — 3 веточки

Способ приготовления: Здравствуйте, дорогие кулинары! Многим известно блюдо паста Болоньезе итальянской кухни. Хочу поделиться с вами рецептом приготовления мясного соуса Болоньезе с томатами а собственном соку. Это невероятно вкусное и ароматное блюдо, которое лучше всего подавать с домашней лапшой. Готовить такой соус абсолютно не сложно. Фарш для приготовления можно выбрать абсолютно любой. Также можно поиграть и со специями, хорошо подойдут итальянские травы, орегано, мускатный орех, базилик, лавровый лист. Густоту соуса можно регулировать на свой вкус. Всем рекомендую попробовать этот прекрасный соус для пасты. Это просто объедение — нежное и сочное мясо с кусочками помидоров в насыщенном томатном соусе. Пальчики оближешь!

Сначала берём фарш. Я использую домашний фарш из свинины и курицы собственного приготовления. Если он у вас замороженный, то его необходимо разморозить щадящим способом, оставив в холодильнике на ночь.

Очищаем лук и чеснок, промываем и мелко нарезаем кубиками острым ножом. Открываем баночку томатов в собственном соку. Можно использовать как покупные томаты, так и собственного приготовления.

Обжариваем кубики лука и чеснока на разогретом растительном масле без запаха до румяности. Готовим на среднем огне, помешивая.

Добавляем фарш в сковороду к обжаренному лук и чесноку, убавляем огонь на минимальный. Готовим несколько минут до явного изменения цвета фарша. Всё время мешаем лопаткой фарш, разбивая комочки фарша.

Затем прибавляем огонь до сильного и выпариваем всю жидкость, которая образовалась от фарша в сковородке. Не забываем помешивать, чтоб фарш не пригорел.

Добавляем в сковородку томаты в собственном соку, сушеный базилик, соль и черный молотый перец. Перемешиваем.

Добавляем томатную пасту, лавровые листики, молотую сладкую паприку и воду. У меня томатная паста замороженная. Я ее так храню, поскольку открывая большую банку томатной пасты, ее невозможно так быстро использовать и она может испортиться. Я раскладываю в пакетики по столовой ложке томатной пасты и кладу в морозилку до надобности.

Доводим массу до кипения, накрываем крышкой и тушим на медленном огне 20 минут.

Выключаем огонь, добавляем измельчённую зелень и соус Болоньезе готов. Зелень можно использовать любую. В оригинале кладут кинзу, я же добавляю укроп.

Горячий мясной соус подаём с любым гарниром. Вкуснее всего кушать с отварными спагетти или домашней лапшой.

Приятного всем аппетита!

Готовьте с любовью!

Время приготовления: 50 мин.