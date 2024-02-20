Самый удачный пирог из лаваша: рецепт вкусного и быстрого ужина

Вкусный пирог можно очень просто и быстро приготовить. Для этого нужно использовать обычный лаваш.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В этом рецепте используются 2 вида сыра – гауда и сулугуни. Однако вы можете брать и другие на свой вкус.

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Пирог из лаваша

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 листа лаваша;

– 300 граммов сметаны;

– 250 граммов сулугуни;

– 150 граммов гауды;

– 2 яйца;

– зелень по вкусу.

Приготовление:

Сыр натрите, а зелень нарежьте. Смешайте сметану и яйца. Смажьте лаваш соусом и выложите сыр с зеленью. Сверните, оставив свободный край. Сделайте это со всеми лавашами и объедините их в пирог. Выложите на пергамент и залейте соусом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

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