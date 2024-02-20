ГлавнаяРецептыСамый удачный пирог из лаваша: рецепт вкусного и быстрого ужина Самый удачный пирог из лаваша: рецепт вкусного и быстрого ужина На чтение: 1 минута Вкусный пирог можно очень просто и быстро приготовить. Для этого нужно использовать обычный лаваш. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте используются 2 вида сыра – гауда и сулугуни. Однако вы можете брать и другие на свой вкус. Стоит попробовать Даже тесто замешивать не надо: готовим пирог со шпинатом, который разорвал инстаграм Пирог из лаваша Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 3 листа лаваша; – 300 граммов сметаны; – 250 граммов сулугуни; – 150 граммов гауды; – 2 яйца; – зелень по вкусу. Приготовление: Сыр натрите, а зелень нарежьте. Смешайте сметану и яйца. Смажьте лаваш соусом и выложите сыр с зеленью. Сверните, оставив свободный край. Сделайте это со всеми лавашами и объедините их в пирог. Выложите на пергамент и залейте соусом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить вкуснейший пирог с курицей, но не с тестом, а с рисом. Поделитесь с друзьями