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Французское заварное тесто

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Французское заварное тесто

Описание приготовления:

Французское заварное тесто по этому рецепту идеально подойдёт для выпечки эклеров, профитролей или любых других заварных пирожных. Выпечка получается внутри немного полая, а сверху покрывается аппетитной хрустящей корочкой. Пекутся изделия достаточно быстро, в течение 10-15 минут в зависимости от их размеров и особенностей вашей духовки. Пирожные не теряют свою форму и после извлечения остаются такими же воздушными. Попробуйте!
Основной ингредиент: Мука / Яйца Блюдо: Выпечка География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 250 Миллилитров
  • Мука 150 Грамм
  • Масло сливочное 100 Грамм
  • Яйцо 4 Штуки (4-5 штук, ориентируйтесь на консистенцию теста)
  • Соль 1/3 Чайных ложки

Количество порций 10

Калорийность

218 ккал

Калорийность

6 г

Белки

14 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Французское заварное тесто»

Французское заварное тесто

Подготовьте все ингредиенты.

Французское заварное тесто

В кастрюлю или в небольшой сотейник налейте воду, добавьте соль и сливочное масло. Сливочное масло (можно заменить маргарином) нарежьте небольшими кубиками, так оно в дальнейшем быстрее растает.

Французское заварное тесто

На небольшом огне, постоянно помешивая, держите пока масло полностью не растает.

Французское заварное тесто

Продолжая держать на огне, добавьте муку.

Французское заварное тесто

Сначала перемешайте муку венчиком.

Французское заварное тесто

Затем, продолжая держать ёмкость на огне, возьмите ложку или лопатку и мешайте до тех пор, пока масса не станет однородной и тягучей. Сделайте огонь минимальным и продолжайте мешать, тесто должно ещё загустеть. Как только заметите, что оно начинает липнуть ко дну и оставляет налёт, снимайте с огня и оставьте для дальнейшего остывания.

Французское заварное тесто

Остудите тесто до 35-40 градусов. Если у вас нет пищевого термометра, то просто потрогайте тесто рукой, оно не должно вас обжигать, а быть приятной температуры. До полного остывания его тоже не доводите, оно загустеет и работать с ним станет сложнее. Теперь начните вводить яйца.

Французское заварное тесто

Яйца вводите по одному. Тщательно вымешивайте тесто с каждым добавленным яйцом.

Французское заварное тесто

Поначалу вам может казаться, что оно расслаивается, но постепенно оно станет однородным. Количество яиц зависит от их размера. Лучше добавьте 3 яйца по одному, а следующие перемешайте вилкой и добавляйте частями. Может уйти и 4-5 яиц и 3,5-4,5 штук. Мне в этот раз хватило 4 яйца.

Французское заварное тесто

Готовое тесто должно получиться эластичным, в меру тягучим, не слишком жидким или наоборот густым. Здесь очень важно не переборщить с яйцами.

Французское заварное тесто

Французское заварное тесто готово. Переложите его в кондитерский мешок со специальной насадкой или просто отсадите изделия при помощи чайной ложки. Удачной вам выпечки!

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