Самый вкусный салат с крабовыми палочками. Быстрый закусочный салат для любого случая

Крабовые палочки появились на прилавках магазинов Японии в 1970 годы. Тогда впервые за долгие годы в стране случился продуктовый кризис. Конкретно, с прилавков магазинов пропали свежие крабы.

Из-за дефицита важного для японцев продукта, было нужно срочно искать замену. Одна из фабрик по производству рыбной продукции изобрела крабовые палочки.

Спустя некоторое время крабовые палочки распространились по всему миру. Конечно, крабового мяса в этом продукте не было. Но, необычный рыбный вкус все же смог заинтересовать множество людей.

Появилось большое число разных крабовых блюд. Например, крабовые салаты.

Ингредиенты для крабового салата:

Крабовые палочки — 5 шт.;

Колбаса — 200 г;

Сыр — 100 г;

Огурцы — 2 шт.;

Вареное яйцо — 3 шт.;

Горошек — 2 ст.л.;

Майонез — 3 ст.л.

Приготовление крабовых палочек:

Нарезаем тонкой соломкой крабовые палочки и колбасу. Аналогично тонко нарезаем сыр и огурцы. Выкладываем колбасу, крабовые палочки, сыр и огурец в салатник.

Очищенные яйца режем небольшими брусочками, кладем в салатник вместе с горошком.

Заправляем салат майонезом, солим и тщательно перемешиваем.

Получается быстрый закусочный салат из крабовых палочек.

Кстати, колбасу для рецепта стоит брать вареную.