Описание приготовления:
При приготовлении подойдет только молодая капуста, так как хорошо созревшая не будет нежной, а останется жесткой. Зимой заменить белокочанную капусту можно на пекинскую, а помидоры на кетчуп.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Белокочанная капуста Блюдо: Выпечка / Запеканка
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 500 Грамм (молодая)
- Помидор 150 Грамм
- Сыр твердый 100 Грамм
- Яйца 4 Штуки
- Молоко 3/4 Стакана
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
90 ккал
Калорийность
5 г
Белки
6 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Запеканка из молодой капусты»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления запеканки из молодой капусты. У капусты удалите верхние и загрязнённые листья. Капусту и помидоры вымойте и обсушите.
Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Форму для запекания диаметром 18 сантиметров смажьте растительным маслом и выложите в нее капусту, приминая.
Помидоры порежьте мелким кубиком и разложите поверх капусты.
В миску разбейте яйца, влейте молоко, посолите и поперчите. Всё хорошо перемешайте и залейте капусту с помидорами. Ещё немного примните капусту, чтобы она была в яично-молочной массе.
Сыр натрите на средней тёрке и посыпьте поверх запеканки.
Поставьте форму с запеканкой в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Готовую запеканку достаньте из духовки, немного остудите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!