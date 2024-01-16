Описание приготовления:

При приготовлении подойдет только молодая капуста, так как хорошо созревшая не будет нежной, а останется жесткой. Зимой заменить белокочанную капусту можно на пекинскую, а помидоры на кетчуп.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Белокочанная капуста Блюдо: Выпечка / Запеканка

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 500 Грамм (молодая)

Помидор 150 Грамм

Сыр твердый 100 Грамм

Яйца 4 Штуки

Молоко 3/4 Стакана

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

90 ккал

Калорийность

5 г

Белки

6 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Запеканка из молодой капусты»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления запеканки из молодой капусты. У капусты удалите верхние и загрязнённые листья. Капусту и помидоры вымойте и обсушите.

Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Форму для запекания диаметром 18 сантиметров смажьте растительным маслом и выложите в нее капусту, приминая.

Помидоры порежьте мелким кубиком и разложите поверх капусты.

В миску разбейте яйца, влейте молоко, посолите и поперчите. Всё хорошо перемешайте и залейте капусту с помидорами. Ещё немного примните капусту, чтобы она была в яично-молочной массе.

Сыр натрите на средней тёрке и посыпьте поверх запеканки.

Поставьте форму с запеканкой в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Готовую запеканку достаньте из духовки, немного остудите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!