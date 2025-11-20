Сборка узлов: фитинги для металлотруб

Стальные трубопроводы давно стали обязательными в инженерных системах зданий и сооружений. При монтаже таких магистралей профессионалы и домашние мастера активно используют фитинги для металлических труб, превращая простые отрезки стали в сложные разветвлённые системы. Эти небольшие соединительные элементы работают как детали конструктора — достаточно знать базовые правила сборки, чтобы создать надёжный узел любой конфигурации.

Базовый набор элементов

Каталог московского интернет-магазина ООО ГРЕМИР предлагает несколько категорий стальных и оцинкованных фитингов, каждая из которых выполняет определённую функцию в системе. Бочонки представляют собой короткие резьбовые соединители с наружной резьбой на обоих концах.

Муфты оснащены внутренней резьбой и служат для стыковки труб или других элементов.

Сгоны — это удлинённые детали с разной длиной резьбы на концах, позволяющие компенсировать расстояния.

Контргайки фиксируют соединения и предотвращают самопроизвольное раскручивание.

Резьбы дополняют этот арсенал, создавая переходы и ответвления.

Все элементы рассчитаны на максимальное рабочее давление 1,6 МПа (16 бар), что соответствует требованиям большинства бытовых и промышленных систем водоснабжения и отопления. Производители КАЗ и АС выпускают продукцию по российским ГОСТам, гарантируя соответствие стандартам качества.

Разборный узел

Классическое разборное соединение собирается по схеме: сгон вкручивается в одну трубу, на него надевается муфта, затем навинчивается контргайка согласно ГОСТ 8966-75. Такая связка позволяет в любой момент демонтировать участок трубопровода без разрушения соединения. Контргайка здесь играет ключевую роль — она фиксирует муфту на сгоне, создавая жёсткий стык, который не ослабнет от вибрации или температурных расширений.

Особенность разборных узлов заключается в возможности многократной сборки и разборки.

Это незаменимо при обслуживании систем отопления, замене радиаторов или установке счётчиков. Достаточно ослабить контргайку, открутить муфту — и доступ к внутренним элементам открыт.

Компенсация длины

Удлинённые сгоны со строительной длиной от 28 до 150 мм решают проблему точной подгонки при монтаже. Когда расстояние между двумя точками подключения заранее неизвестно или измерено приблизительно, сгон выбранной длины позволяет создать небольшой запас хода. Навинчивая муфту глубже или мельче на резьбу сгона, мастер регулирует общую длину сборки с точностью до нескольких миллиметров.

Такой подход особенно ценен при ремонтных работах в старых зданиях, где геометрия помещений далека от идеальной.

Вместо подрезки труб болгаркой и нарезки новой резьбы достаточно подобрать сгон нужной строительной длины из ассортимента ООО ГРЕМИР.

Переход на сварку

Фитинги с комбинированным присоединением наружная резьба-сварка создают гибридные узлы повышенной прочности. Одна сторона элемента вкручивается в резьбовое соединение, вторая приваривается к трубе. Такая конфигурация целесообразна на участках, где требуется максимальная надёжность и нет необходимости в последующей разборке.

Сварные соединения выдерживают более высокие нагрузки и устойчивы к гидроударам.

Их применяют на магистральных участках, в подвалах многоквартирных домов, на промышленных объектах. Комбинированные фитинги экономят время — не нужно нарезать резьбу на обеих сторонах трубы, достаточно сварить один конец.

Увеличение диаметра

Соединительные муфты позволяют переходить с условного диаметра Ду 25 мм на Ду 32 или Ду 40 мм прямо в линии трубопровода. Хотя в каталоге они представлены как прямые элементы, их можно использовать для создания переходов. Муфта с внутренней резьбой G 1″ на одном конце и G 1¼» на другом соединит трубы разного сечения без дополнительных адаптеров.

Такие решения востребованы при модернизации систем, когда старый участок трубопровода меньшего диаметра требуется подключить к новому с увеличенным сечением.

Плавный переход снижает гидравлическое сопротивление и предотвращает образование завихрений потока.

Калибровка по дюйму

Условные диаметры Ду измеряются в миллиметрах, но резьбовые соединения маркируются в дюймах по стандарту G. Соответствие выглядит так:

Ду 15 мм — резьба G ½»

Ду 20 мм — резьба G ¾»

Ду 25 мм — резьба G 1″

Ду 32 мм — резьба G 1¼»

Ду 40 мм — резьба G 1½»

Ду 50 мм — резьба G 2″

Это соответствие важно понимать при подборе элементов из разных партий или от разных производителей. Труба с наружным диаметром, соответствующим Ду 25 мм, идеально подойдёт к муфте с резьбой G 1″. Путаница в маркировках может привести к несовместимости деталей и протечкам.

Сантехнический DIY: фитинги для труб

Сборка трубопроводных узлов из стальных фитингов напоминает работу с техническим конструктором — простые детали образуют сложные системы. Знание базовых принципов соединения, понимание назначения каждого элемента и умение читать маркировку позволяют создавать надёжные магистрали любой конфигурации. ООО ГРЕМИР предлагает полный ассортимент сертифицированных фитингов российского производства с диаметрами от 15 до 100 мм. Разборные узлы, переходы, комбинированные соединения — всё необходимое для реализации проектов различной сложности доступно в одном месте.