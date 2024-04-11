Ну до чего же вкусные. Сочные и нежные мясные котлеты: рецепт с изюминкой

Котлеты — это один из столпов кулинарного искусства. Несмотря на свою простоту, блюдо всегда востребовано и заслуженно считается иконой гастрономического удовольствия.
В качестве гарнира подойдет как пюре, картофель, так и макароны.
Изюминка этого рецепта в добавлении сыра.
Обязательно попробуйте приготовить дома эти сочные мясные котлеты.
Ингредиенты:
- Фарш — 500 г;
- Лук — шт.;
- Сыр — 70 г;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Сливочное масло — 40 г;
- Панировочные сухари — ст. л.;
- Соль, перец.
Приготовление:
В глубокой емкости смешиваем фарш и натертый на мелкой терке лук. 3 зубчика чеснока пропускаем через пресс. Также на мелкой терке натираем сыр.
Перемешиваем все компоненты с помощью ложки.
Всыпаем соль и перец по вкусу. Добавляем небольшое количество мягкого сливочного масла. Перемешиваем фарш руками. Сюда же добавляем панировочные сухари, снова перемешиваем.
Из получившегося фарша формируем шарики.
На сковороду наливаем растительное масло и выкладываем котлетки. Жарим с обеих сторон до золотистого цвета.
Готовое угощение подойдет к любому гарниру.
Обязательно попробуйте приготовить котлеты по этому рецепту. Приятного аппетита.