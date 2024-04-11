Ну до чего же вкусные. Сочные и нежные мясные котлеты: рецепт с изюминкой

Котлеты — это один из столпов кулинарного искусства. Несмотря на свою простоту, блюдо всегда востребовано и заслуженно считается иконой гастрономического удовольствия.

В качестве гарнира подойдет как пюре, картофель, так и макароны.

Изюминка этого рецепта в добавлении сыра.

Обязательно попробуйте приготовить дома эти сочные мясные котлеты.

Ингредиенты:

Фарш — 500 г;

Лук — шт.;

Сыр — 70 г;

Чеснок — 3 зубчика;

Сливочное масло — 40 г;

Панировочные сухари — ст. л.;

Соль, перец.

Приготовление:

В глубокой емкости смешиваем фарш и натертый на мелкой терке лук. 3 зубчика чеснока пропускаем через пресс. Также на мелкой терке натираем сыр.

Перемешиваем все компоненты с помощью ложки.

Всыпаем соль и перец по вкусу. Добавляем небольшое количество мягкого сливочного масла. Перемешиваем фарш руками. Сюда же добавляем панировочные сухари, снова перемешиваем.

Из получившегося фарша формируем шарики.

На сковороду наливаем растительное масло и выкладываем котлетки. Жарим с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовое угощение подойдет к любому гарниру.

Обязательно попробуйте приготовить котлеты по этому рецепту. Приятного аппетита.