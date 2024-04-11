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Ну до чего же вкусные. Сочные и нежные мясные котлеты: рецепт с изюминкой

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Ну до чего же вкусные. Сочные и нежные мясные котлеты: рецепт с изюминкой

Котлеты — это один из столпов кулинарного искусства. Несмотря на свою простоту, блюдо всегда востребовано и заслуженно считается иконой гастрономического удовольствия.

В качестве гарнира подойдет как пюре, картофель, так и макароны.

Изюминка этого рецепта в добавлении сыра.

Обязательно попробуйте приготовить дома эти сочные мясные котлеты.

Ингредиенты:

  • Фарш — 500 г;
  • Лук — шт.;
  • Сыр — 70 г;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Сливочное масло — 40 г;
  • Панировочные сухари — ст. л.;
  • Соль, перец.

Приготовление:

В глубокой емкости смешиваем фарш и натертый на мелкой терке лук. 3 зубчика чеснока пропускаем через пресс. Также на мелкой терке натираем сыр.

Перемешиваем все компоненты с помощью ложки.

Всыпаем соль и перец по вкусу. Добавляем небольшое количество мягкого сливочного масла. Перемешиваем фарш руками. Сюда же добавляем панировочные сухари, снова перемешиваем.

Из получившегося фарша формируем шарики.

Ну до чего же вкусные. Сочные и нежные мясные котлеты: рецепт с изюминкой

На сковороду наливаем растительное масло и выкладываем котлетки. Жарим с обеих сторон до золотистого цвета.

Ну до чего же вкусные. Сочные и нежные мясные котлеты: рецепт с изюминкой

Готовое угощение подойдет к любому гарниру.

Ну до чего же вкусные. Сочные и нежные мясные котлеты: рецепт с изюминкой

Обязательно попробуйте приготовить котлеты по этому рецепту. Приятного аппетита.

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