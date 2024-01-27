Описание приготовления:
Солянка получается очень сытная и наваристая, так как готовится на говяжьем бульоне. При желании отварную говядину можно добавить в суп или приготовить с ним второе. Не старайтесь все сразу выложить в чашу мультиварки, так как кислота в огурцах не даст полностью свариться картофелю. Наборы для солянки можно купить в магазине, но лучше собрать его самостоятельно по своему вкусу. Для солянки прекрасно подойдут копченые колбасы, ветчина, вареная колбаса, сосиски и копченая грудинка.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Супы / Солянка
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 400 Грамм
- Вода 2 Литра
- Сосиски 100 Грамм
- Колбаса копченая 300 Грамм (несколько видов)
- Маслины 50 Грамм (без косточек)
- Огурцы соленые 100 Грамм
- Томатная паста 3 Ст. ложки
- Лук репчатый 2 Штуки (среднего размера)
- Картофель 2 Штуки
- Соль По вкусу
- Сахар По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
197 ккал
Калорийность
14 г
Белки
11 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сборная мясная солянка в мультиварке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сборной мясной солянки.
В чашу мультиварки влейте воду, выложите вымытую говядину. Варите в течение 1 часа, снимая пену. Бульон процедите, мясо переложите в тарелку, а чашу мультиварки сполосните.
В чашу после варки налейте растительное масло и выложите нарезанный репчатый лук. Обжаривайте на режиме "Жарка" перемешивая в течение 6 минут.
Добавьте к луку тонко нарезанные соленые огурцы.
Добавьте в чашу к овощам томатную пасту и готовьте в режиме "Жарка" в течение 7 минут, перемешивая.
Добавьте порезанные соломкой мясные продукты и выложите к обжаренным овощам. Все перемешайте и обжаривайте еще 5 минут. Уберите овощи с мясными продуктами в миску.
В мультиварку выложите картофель и маслины. Залейте все процеженным бульоном и варите в режиме "Суп" в течение 20 минут, до готовности картофеля.
Добавьте в чашу мультиварки обжаренные овощи с мясными продуктами и варите в течение 20 минут в режиме "Суп". Солянку доведите по вкусу на соль, сахар, поперчите. Отключите мультиварку и оставьте под крышкой в течение 20 минут, чтобы суп настоялся.
Приятного аппетита!