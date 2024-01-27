Описание приготовления:

Солянка получается очень сытная и наваристая, так как готовится на говяжьем бульоне. При желании отварную говядину можно добавить в суп или приготовить с ним второе. Не старайтесь все сразу выложить в чашу мультиварки, так как кислота в огурцах не даст полностью свариться картофелю. Наборы для солянки можно купить в магазине, но лучше собрать его самостоятельно по своему вкусу. Для солянки прекрасно подойдут копченые колбасы, ветчина, вареная колбаса, сосиски и копченая грудинка.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Супы / Солянка

Состав / Ингредиенты:

Говядина 400 Грамм

Вода 2 Литра

Сосиски 100 Грамм

Колбаса копченая 300 Грамм (несколько видов)

Маслины 50 Грамм (без косточек)

Огурцы соленые 100 Грамм

Томатная паста 3 Ст. ложки

Лук репчатый 2 Штуки (среднего размера)

Картофель 2 Штуки

Соль По вкусу

Сахар По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

197 ккал

Калорийность

14 г

Белки

11 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сборная мясная солянка в мультиварке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сборной мясной солянки.

В чашу мультиварки влейте воду, выложите вымытую говядину. Варите в течение 1 часа, снимая пену. Бульон процедите, мясо переложите в тарелку, а чашу мультиварки сполосните.

В чашу после варки налейте растительное масло и выложите нарезанный репчатый лук. Обжаривайте на режиме "Жарка" перемешивая в течение 6 минут.

Добавьте к луку тонко нарезанные соленые огурцы.

Добавьте в чашу к овощам томатную пасту и готовьте в режиме "Жарка" в течение 7 минут, перемешивая.

Добавьте порезанные соломкой мясные продукты и выложите к обжаренным овощам. Все перемешайте и обжаривайте еще 5 минут. Уберите овощи с мясными продуктами в миску.

В мультиварку выложите картофель и маслины. Залейте все процеженным бульоном и варите в режиме "Суп" в течение 20 минут, до готовности картофеля.

Добавьте в чашу мультиварки обжаренные овощи с мясными продуктами и варите в течение 20 минут в режиме "Суп". Солянку доведите по вкусу на соль, сахар, поперчите. Отключите мультиварку и оставьте под крышкой в течение 20 минут, чтобы суп настоялся.

Приятного аппетита!